Джордж Расселл: «В плане обгонов все потихоньку идет не в том направлении»

Пилот « » считает, что из-за новых правил обгонять стало труднее.

В прошлом году команды и пилоты столкнулись с подпрыгиванием болида на трассе. Чтобы исправить проблему, ФИА немного изменила правила сезона-2023, в том числе увеличила клиренс. Однако это решение снизило аэродинамическую эффективность днища, которое играет большую роль в граунд-эффекте.

«Эти изменения очень ощутимы. Не знаю точно, почему так. Думаю, очевидно, что «Ф-1» внесла эти изменения, чтобы помочь нам обгонять и преследовать друг друга.

С того момента, как представили новые правила, каждая команда стала разрабатывать машину в совершенно другом направлении, уйдя от своих изначальных намерений. Так что каждая машина в пелотоне очень отличается от того, какой ее ожидали увидеть 18 месяцев назад, или два года назад, или когда-либо.

Думаю, обгонять становится немного труднее. Но это еще и потому, что у этих новых болидов не такой большой слипстрим, так что в плане обгонов все потихоньку идет не в том направлении», – сказал Расселл.

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