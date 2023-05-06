Джордж Расселл: «В плане обгонов все потихоньку идет не в том направлении»

Теги Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает, что из-за новых правил обгонять стало труднее.  

В прошлом году команды и пилоты столкнулись с подпрыгиванием болида на трассе. Чтобы исправить проблему, ФИА немного изменила правила сезона-2023, в том числе увеличила клиренс. Однако это решение снизило аэродинамическую эффективность днища, которое играет большую роль в граунд-эффекте.

«Эти изменения очень ощутимы. Не знаю точно, почему так. Думаю, очевидно, что «Ф-1» внесла эти изменения, чтобы помочь нам обгонять и преследовать друг друга.

С того момента, как представили новые правила, каждая команда стала разрабатывать машину в совершенно другом направлении, уйдя от своих изначальных намерений. Так что каждая машина в пелотоне очень отличается от того, какой ее ожидали увидеть 18 месяцев назад, или два года назад, или когда-либо.

Думаю, обгонять становится немного труднее. Но это еще и потому, что у этих новых болидов не такой большой слипстрим, так что в плане обгонов все потихоньку идет не в том направлении», – сказал Расселл.

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4 комментария

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Рнпрл Аари
Так не вашими ли стараниями изменили правила, но как оказалось в итоге себе же в ногу выстрелили
+14
-4
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alex1382
Люсьен с Тотохой сильно постарались в этом направлении
+9
-5
+4
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Женя Дерунов
Ответ alex1382
Люсьен с Тотохой сильно постарались в этом направлении
или виновата фиа, которая разрешила обратно лепить кучу мелких элементов?
+7
-3
+4
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