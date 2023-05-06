Джордж Расселл: «Из-за нового асфальта машина ведет себя в Майами как ни на одной другой трассе»

Пилот « » уверен, что фактор нового асфальта может сильно повлиять на ход .

После того, как по итогам прошлогодней гонки в Майами асфальт в некоторых местах начал трескаться, не выдерживая нагрузок, перед Гран-при 2023 организаторы переложили асфальт на всей трассе.

«Условия таковы, что уровень сцепления болидов с трассой был очень низким, в особенности в первой практике. По ощущениям условия были очень похожи на те, когда мы используем промежуточные шины. Мы оценивали условия как при переходе от дождевых шин к промежуточным.

Думаю, причины моих трудностей были именно в таких условиях. Было очень сложно правильно оценивать ситуацию и состояние трассы в условиях низкого сцепления с треком, в особенности учитывая тестовую программу на первую практику».

Согласились с Пересом и гонщики « » и Льюис Хэмилтон.

«С учетом того, что на трассу положили новый асфальт, мы не будем знать, чего ждать в гонке. Машина ведет себя здесь как ни на одной другой трассе. Так что этап будет аномалией, что в каком-то смысле тоже хорошо.

При этом гонка может получиться и правда сложной, потому что ты не можешь съезжать с траектории. Как вы сами могли видеть, многие, и я в том числе, мгновенно теряли зацеп, выезжая за пределы накатанной траектории даже одним колесом», – отметил Расселл.

«Уровень сцепления с дорожным полотном на этой трассе и правда очень низкий. Трасса скользкая, особенно сильно срывает задние колеса. В первый день многие скользили по трассе, и я в том числе, а такие скольжения в первую очередь приводят к перегреву покрышек.

Мы просто стараемся найти баланс, при котором шины бы как-то могли оставаться в оптимальном рабочем диапазоне, но в целом температура шин постоянно достигает пиковых показателей», – рассказал Хэмилтон.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария