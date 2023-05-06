Льюис Хэмилтон: «Шрам после финала в Абу-Даби останется навсегда»

Теги Льюис Хэмилтон Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что так до конца и не оправился после финала сезона-2021 в Абу-Даби.

По словам Хэмилтона, боль от поражения останется с ним навсегда. Но при этом британец отмечает, что пережитый опыт помог ему стать лучше.

«В конечном счете это чувство никогда тебя не покинет, ты будешь чувствовать это до самого конца. Это как чувство, которое испытываешь, когда впервые влюбился. Первая любовь и чувство впервые разбитого сердцам будет с тобой всегда.

Так что шрам после финала в Абу-Даби останется навсегда, те события навсегда останутся в памяти. И хотя я как-то перепрограммировал свое сознание, мне потребовался целый год, чтобы переступить через случившееся и идти дальше, потому что мы сразу вернулись к работе. Так что да, процесс восстановления быстрым не был.

Как бы то ни было, это укрепило всех нас, как личный опыт это, в конечном итоге, здорово меня закалило. Невозможно побеждать всегда, и я сумел пройти через это, научившись и став лучше как товарищ по команде, научился по-настоящему понимать людей, умению сплотить их. Так что в целом это был очень ценный урок для меня, за которой я в общем-то благодарен», – рассказал Хэмилтон.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария

3 комментария

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Великий Алонсо
Каждый день вспоминай, что ты самый везучий гонщик Ф1 в истории, ещё никто так долго не был наездником на лютом самовозе, 7 сезонов подряд ты ехал в пол тапочки и побеждал в гонках, за 7 сезонов подряд у тебя было только 2 соперника, из которых реальный был только один - Росберг. Ты соревновался сам с собой, обычно в каждом виде спорта у спортсменов много соперников, но в твоём случае ты начинал гонку уже заранее зная, что в любом случае приедешь на подиум, зная что помешать выиграть может только Росберг и надёжность болида
+6
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alex1382
Ответ Великий Алонсо
Каждый день вспоминай, что ты самый везучий гонщик Ф1 в истории, ещё никто так долго не был наездником на лютом самовозе, 7 сезонов подряд ты ехал в пол тапочки и побеждал в гонках, за 7 сезонов подряд у тебя было только 2 соперника, из которых реальный был только один - Росберг. Ты соревновался сам с собой, обычно в каждом виде спорта у спортсменов много соперников, но в твоём случае ты начинал гонку уже заранее зная, что в любом случае приедешь на подиум, зная что помешать выиграть может только Росберг и надёжность болида
в сезоне 21 у мерсов был такой же самовоз, просто Макс это не Феттель, и РБ это не Феррари
+3
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alex1382
У Панинары и Ажелы Лукапоповны, пердак будет гореть дольше чем у Люськи
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