Льюис Хэмилтон: «Шрам после финала в Абу-Даби останется навсегда»

Пилот « » рассказал, что так до конца и не оправился после финала сезона-2021 в .

По словам Хэмилтона, боль от поражения останется с ним навсегда. Но при этом британец отмечает, что пережитый опыт помог ему стать лучше.

«В конечном счете это чувство никогда тебя не покинет, ты будешь чувствовать это до самого конца. Это как чувство, которое испытываешь, когда впервые влюбился. Первая любовь и чувство впервые разбитого сердцам будет с тобой всегда.

Так что шрам после финала в Абу-Даби останется навсегда, те события навсегда останутся в памяти. И хотя я как-то перепрограммировал свое сознание, мне потребовался целый год, чтобы переступить через случившееся и идти дальше, потому что мы сразу вернулись к работе. Так что да, процесс восстановления быстрым не был.

Как бы то ни было, это укрепило всех нас, как личный опыт это, в конечном итоге, здорово меня закалило. Невозможно побеждать всегда, и я сумел пройти через это, научившись и став лучше как товарищ по команде, научился по-настоящему понимать людей, умению сплотить их. Так что в целом это был очень ценный урок для меня, за которой я в общем-то благодарен», – рассказал Хэмилтон.

Брэду Питту строят свой болид и пустят на Гран-при – для фильма об «Ф-1». Хэмилтон – продюссер и консультант сценария