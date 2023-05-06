Тото Вольфф: «Хорнеру важно найти баланс между борьбой Ферстаппена и Переса и командной работой»

Теги Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Серхио Перес Тото Вольфф Макс Ферстаппен Авто

Тото Вольфф высказался о трудной работе своего коллеги Кристиана Хорнера.

Исполнительный директор «Мерседеса» поделился мыслями о борьбе между напарниками по «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом, а также дал совет руководителю чемпионской команды.

«Перед Кристианом стоит крайне тяжелая задача. Оба гонщика будут иногда чувствовать несправедливое отношение, но в то же время захотят получить преимущество.

В нашей команде было важно сохранять прозрачность и обсуждать ситуацию еще до гонки в воскресенье, проводить границы. В конечном счете наши пилоты, даже Нико Росберг и Льюис Хэмилтон, смогли относиться друг к другу с уважением. Может, мы могли что-то делать иначе, особенно в 2016 году. Но важно находить баланс между принятием борьбы напарников и командной работой», – заявил Вольфф.

Кристиан отреагировал на реплику Тото:

«Мы сделаем все, о чем сказал Тото, но несколько лучше!

Для нас это приятная проблема. Все хотят, чтобы у них была такая проблема. Главное, как сказал Тото, избегать паранойи.

Оба гонщика должны получать одинаковое отношение, и мы постараемся поступать настолько справедливо, насколько возможно. Мы даже обращаем внимание на то, кто говорит во время брифингов. Тем не менее, это «Формула-1», ты не можешь контролировать все переменные. Значение имеет то, что происходит на трассе. И, надеюсь, что мы, к примеру, избежим проблем с надежностью».

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3 комментария

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fonar
Тото то как раз и не уследил, когда Росберг включил мужика.
Кстати, интересно посмотреть будет на Сережу, если он также включится
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АРХАТ
Баланс это сказать Боттасу "не возбухай твой номер 16-й"?)
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