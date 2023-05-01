Уилл Бакстон: «Ферстаппен всю карьеру жестко сражается, но не любит, когда так поступают с ним»

Теги Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Уилл Бакстон Джордж Расселл Авто

Уилла Бакстона удивили жалобы Макса Ферстаппена на маневры Джорджа Расселла.

Ферстаппен и Расселл дошли до контакта в спринте на Гран-при Азербайджана. Гонщик «Ред Булл» остался крайне недоволен действиями конкурента из «Мерседеса» и назвал Джорджа «придурком» и «принцессой».

«Макс Ферстаппен говорит, что пилот идет на неоправданный риск – сильно, не так ли? Макс сделал карьеру смелыми маневрами – выставлял локти и не боялся запачкаться в борьбе колесо в колесо.

Он всю карьеру жестко сражается с соперниками, но не любит, когда так поступают с ним, особенно если он в борьбе за титул. Думаю, случившееся это подтверждает», – поделился мыслями репортер F1 TV.

Макс Ферстаппен о «принцессе Джордж»: «Наверное, Расселл ожидает, что я заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай»

Джордж Расселл о борьбе с Ферстаппеном: «Если на апексе в повороте ты находишься внутри — это твой поворот. Этому учат в восемь лет в картинге»

2 комментария

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Рнпрл Аари
Одно дело просто выдавить с трассы другое зажать между барьером и болидом, будь там место Макс увернулся бы. Он больше был недоволен повреждением которое снизило эффективность аэродинамики.
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