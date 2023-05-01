Уилл Бакстон: «Ферстаппен всю карьеру жестко сражается, но не любит, когда так поступают с ним»
Уилла Бакстона удивили жалобы Макса Ферстаппена на маневры Джорджа Расселла.
Ферстаппен и Расселл дошли до контакта в спринте на Гран-при Азербайджана. Гонщик «Ред Булл» остался крайне недоволен действиями конкурента из «Мерседеса» и назвал Джорджа «придурком» и «принцессой».
«Макс Ферстаппен говорит, что пилот идет на неоправданный риск – сильно, не так ли? Макс сделал карьеру смелыми маневрами – выставлял локти и не боялся запачкаться в борьбе колесо в колесо.
Он всю карьеру жестко сражается с соперниками, но не любит, когда так поступают с ним, особенно если он в борьбе за титул. Думаю, случившееся это подтверждает», – поделился мыслями репортер F1 TV.
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