Тото Вольфф: «Нам нужно вернуться в топы, туда, где вся музыка»

Босс «Мерседеса» уверен, что команда может вернуться в лидеры чемпионата.

На Гран-при Азербайджана пилот «Мерседеса» стал шестым, а его напарник Джордж Расселл – восьмым.

«[На трассе в Баку] всегда было здорово обгонять, но, наверное, здесь слишком сильно укоротили зону DRS – мы уже поняли, как с ней работать в следующем году.

С точки зрения темпа было непонятно, кто где находится. Если вы застряли позади болида, то не сможете его пройти, даже если вы на полсекунды быстрее. Мы пробовали, но этого было недостаточно. Вы приближаетесь к нему, остается 0,3 секунды, затем 0,2, и когда вы подъезжаете носом вплотную к его заднему крылу, срабатывает прижимная сила.

Льюису очень не повезло с машиной безопасности: шины просто ушли, и пришлось остановиться, чтобы перестать терять время. Мы сделали пит-стоп на круг или два раньше нужного. Было бы здорово побороться с [пилотом «Феррари» Шарлем] Леклером и [пилотом «Астон Мартин» Фернандо] Алонсо. Нам нужно вернуться в топы, туда, где вся музыка», – сказал Вольфф.

При этом руководитель « » не считает возвращение в лидеры невозможным:

«Нужно быть осторожными со своими планами, потому что все может обернуться не так, как вы думали. После 45 кругов гонки они [«Ред Булл»] уехали на 25 секунд от остальных. Вы можете высчитать, что в таком случае нужно отыгрывать по полсекунды за круг. Это нельзя назвать невозможным, потому что основные проблемы нашей машины – подвеска и управляемость. Если мы сможем с ними разобраться, то сможем продвинуться вперед».

Гран-при Азербайджана-2023. Перес выиграл гонку, Ферстаппен – 2-й, Леклер – 3-й