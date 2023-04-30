Тото Вольфф о контакте Ферстаппена и Расселла: «С Хэмилтоном Макс сражается по-другому»

Тото Вольфф высказался о споре Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом.

Гонщики « » и «Мерседеса» дошли до контакта на старте спринта на . После финиша Ферстаппен был недоволен действиями конкурента, которого назвал «придурком» и «принцессой».

«Думаю, Макс сражается с [Хэмилтоном] по-другому.

Что касается пилотов из одного поколения, они все агрессивны. Но так было всегда – они ведь знают друг друга.

Это гонки. Не знаю, как распределяется ответственность – 70 процентов на 30, 60 на 40, 50 на 50, но что-то в таком духе. Дружеский обмен мнениями между гонщиками повышает зрелищность. Так что это неважно. И да, это гоночный момент. Была попытка проехать по внешней, и это всегда непросто.

Недовольство другой стороны вполне понятно. Джордж защищал позицию. Также очевидно, что они будут бороться до конца», – сказал исполнительный директор « ».

Джордж Расселл о борьбе с Ферстаппеном: «Если на апексе в повороте ты находишься внутри — это твой поворот. Этому учат в восемь лет в картинге»

Макс Ферстаппен о «принцессе Джордж»: «Наверное, Расселл ожидает, что я заторможу и скажу: «Пожалуйста, проезжай»

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