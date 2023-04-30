Тото Вольфф о контакте Ферстаппена и Расселла: «С Хэмилтоном Макс сражается по-другому»
Тото Вольфф высказался о споре Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом.
Гонщики «Ред Булл» и «Мерседеса» дошли до контакта на старте спринта на Гран-при Азербайджана. После финиша Ферстаппен был недоволен действиями конкурента, которого назвал «придурком» и «принцессой».
«Думаю, Макс сражается с Льюисом [Хэмилтоном] по-другому.
Что касается пилотов из одного поколения, они все агрессивны. Но так было всегда – они ведь знают друг друга.
Это гонки. Не знаю, как распределяется ответственность – 70 процентов на 30, 60 на 40, 50 на 50, но что-то в таком духе. Дружеский обмен мнениями между гонщиками повышает зрелищность. Так что это неважно. И да, это гоночный момент. Была попытка проехать по внешней, и это всегда непросто.
Недовольство другой стороны вполне понятно. Джордж защищал позицию. Также очевидно, что они будут бороться до конца», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».
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