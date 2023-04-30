Тото Вольфф о контакте Ферстаппена и Расселла: «С Хэмилтоном Макс сражается по-другому»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Тото Вольфф высказался о споре Макса Ферстаппена с Джорджем Расселлом.

Гонщики «Ред Булл» и «Мерседеса» дошли до контакта на старте спринта на Гран-при Азербайджана. После финиша Ферстаппен был недоволен действиями конкурента, которого назвал «придурком» и «принцессой».

«Думаю, Макс сражается с Льюисом [Хэмилтоном] по-другому.

Что касается пилотов из одного поколения, они все агрессивны. Но так было всегда – они ведь знают друг друга.

Это гонки. Не знаю, как распределяется ответственность – 70 процентов на 30, 60 на 40, 50 на 50, но что-то в таком духе. Дружеский обмен мнениями между гонщиками повышает зрелищность. Так что это неважно. И да, это гоночный момент. Была попытка проехать по внешней, и это всегда непросто.

Недовольство другой стороны вполне понятно. Джордж защищал позицию. Также очевидно, что они будут бороться до конца», – сказал исполнительный директор «Мерседеса».

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1 комментарий

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Андрей Шарафутдинов
Хз, мне намного больше нравится смотреть, когда люди прям максимально агрессивно действуют. Даже до контакта когда доходит, чем когда кто-то тупо отпускает газ и борьба заканчивается. Тот же сезон 2021 был крутым, потому гонщики не боялись рискнуть и не боялись контактов.
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