Алекс Албон о спринте: «Все места в топ-8 занимают из топ-4. Это скучно»

Пилот « » выразил разочарование по итогам спринта перед Гран-при Азербайджана.

Албон, несмотря на все старания, закончил заезд на 9-й позиции – прямо на пороге очковой зоны.

«Ну, что сказать, этот формат – дерьмо. Все места в топ-8 занимают топ-4 команды. Это скучно», – заявил Албон команде по радио после финиша.

Обсуждая события спринта после гонки, Албон высказался более развернуто и не так критично:

«Отличная для нас гонка. Просто у нас не было такого темпа, как у соперников. Так что сегодня мы, к сожалению, никакой награды не получили. Финиш в спринте прямо за пределами очковой зоны конечно же расстраивает. Особенно при том, что будь это обычная гонка, то мы бы заработали очки и для нас это был бы отличный результат.

Как бы то ни было, сегодня мы оказались лучшими из остальных, это радует. Теперь нужно продолжать работать, чтобы еще приблизиться к командам из топ-4».

Что случилось в спринте на Гран-при Азербайджана: «Мерседес» выпихнул Ферстаппена в стену, Леклер не удержал поул