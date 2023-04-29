Алекс Албон о спринте: «Все места в топ-8 занимают из топ-4. Это скучно»

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Азербайджана Александр Албон Авто

Пилот «Уильямса» Алекс Албон выразил разочарование по итогам спринта перед Гран-при Азербайджана.

Албон, несмотря на все старания, закончил заезд на 9-й позиции – прямо на пороге очковой зоны.

«Ну, что сказать, этот формат – дерьмо. Все места в топ-8 занимают топ-4 команды. Это скучно», – заявил Албон команде по радио после финиша.

Обсуждая события спринта после гонки, Албон высказался более развернуто и не так критично:

«Отличная для нас гонка. Просто у нас не было такого темпа, как у соперников. Так что сегодня мы, к сожалению, никакой награды не получили. Финиш в спринте прямо за пределами очковой зоны конечно же расстраивает. Особенно при том, что будь это обычная гонка, то мы бы заработали очки и для нас это был бы отличный результат.

Как бы то ни было, сегодня мы оказались лучшими из остальных, это радует. Теперь нужно продолжать работать, чтобы еще приблизиться к командам из топ-4».

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1 комментарий

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Мария Голденштерн
Хоть Албон адекватен. Убрать нафиг эти спринты с лишними квалами - оставить квалу как сейчас плюс вернуть дозаправки и будет огонь Ф1.
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