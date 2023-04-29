Сарджент пропустит спринт на Гран-при Азербайджана после аварии в практике
Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент не выступит в спринте на Гран-при Азербайджана.
Команда подтвердила, что не успевает восстановить болид после серьезной аварии. Инцидент произошел сегодня утром, в квалификации к спринту. Сарджент пробился во второй сегмент, однако не смог принять в нем участие и стал 15-м.
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