Сарджент пропустит спринт на Гран-при Азербайджана после аварии в практике

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Азербайджана Логан Сарджент Авто

Гонщик «Уильямса» Логан Сарджент не выступит в спринте на Гран-при Азербайджана.

Команда подтвердила, что не успевает восстановить болид после серьезной аварии. Инцидент произошел сегодня утром, в квалификации к спринту. Сарджент пробился во второй сегмент, однако не смог принять в нем участие и стал 15-м.

Сарджент разбил болид в квалификации к спринту в Баку

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3 комментария

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RusSt
ну к этому все шло, пока спринт определял решетку на гонку командам приходилось его ехать. Зачем сейчас командам из второй десятки выходить на старт вообще не понятно. Может стать частой практикой завалил квалу - снялся
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dw4xbhdgb8
Редакторы, авария была не в практике
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