Сарджент пропустит спринт на Гран-при Азербайджана после аварии в практике

Гонщик « » Логан Сарджент не выступит в спринте на .

Команда подтвердила, что не успевает восстановить болид после серьезной аварии. Инцидент произошел сегодня утром, в квалификации к спринту. Сарджент пробился во второй сегмент, однако не смог принять в нем участие и стал 15-м.

Сарджент разбил болид в квалификации к спринту в Баку

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