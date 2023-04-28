Ландо Норрис о темпе «Макларена»: «Думаю, сегодня мы должны были стать четвертыми»

Пилот « » считает, что мог выступить лучше в квалификации Гран-при Азербаджана, где занял седьмое место.

Кроме того, пилоту кажется, что из-за стратегических решений его ждет весьма трудная суббота – в этот день пройдет спринт и квалификация к нему.

«Думаю, что мы 100% взяли бы это [седьмое] место. Считаю, это отличный результат, ряд новинок здорово сработал. Машина хорошо ощущалась на этой трассе. В то же время у меня есть чувство, что и я сам стал лучше пилотировать.

Все стало гораздо лучше. Думаю, сегодня мы вообще должны были стать четвертыми. Честно говоря, даже немного расстроен. Как команда мы не очень хорошо справились с принятием правильных решений насчет того, что делать. В остальном же все прошло удачно.

Сегодняшним седьмым местом мы поставили себя в тупик: завтра мы не сможем поехать на новой резине.

Если посмотреть со стороны, можно увидеть много позитивного. Команда отлично постаралась, привезя сюда новые части, и я доволен тем, что все работает. Мы были вполне уверены, что когда установим их, то все сработает – так и случилось.

Мы очень сильно атаковали и старались уменьшить лобовое сопротивление. Мы прям мчались – по сравнению с прошлыми этапами. По настройкам выбрали гораздо меньший уровень прижимной силы.

Новое днище отлично работает – мы добавили туда пару типичных вещей. На этой трассе мы здорово выглядим в точках торможения и в торможениях на прямых.

Если вы вспомните Австралию, то там мы были неплохи (Норрис занял шестое место в той гонке – Sports.ru). Возможно, эта трасса тоже нам подходит – может, даже больше. Мы все еще отстаем на секунду. Возможно, мы должны были отставать на 0,8 секунды. Мы должны были оказаться на четыре позиции выше», – сказал Норрис.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й