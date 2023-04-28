Тото Вольфф о трудностях «Мерседеса»: «Обновлений в Баку нет, нужно работать с тем, что есть»

Тото Вольфф прокомментировал невзрачные итоги квалификации для «Мерседеса».

и были близки к тому, чтобы вместе вылететь после второго сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана: Хэмилтон с трудом прошел дальше и в итоге стал пятым, а Расселл завершил сессию 11-м.

«Времена сбивают с толку, но трудности у нас есть. Разрывы после топ-3 крошечные, так что мы должны выжимать максимум. Мы теряли время в трех поворотах. В первых двух поворотах и в конце мы почти на равных с Максом [Ферстаппеном] и Леклером, однако в середине круга «Феррари» едет выдающимся образом.

Думаю, мы в верном рабочем окне, но болид в целом нестабильный. Мы не привезли обновления, они прибудут в Имолу, так что нужно работать с тем, что есть», – сообщил исполнительный директор « ».

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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