Тото Вольфф о трудностях «Мерседеса»: «Обновлений в Баку нет, нужно работать с тем, что есть»

Теги Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Тото Вольфф прокомментировал невзрачные итоги квалификации для «Мерседеса».

Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл были близки к тому, чтобы вместе вылететь после второго сегмента квалификации к Гран-при Азербайджана: Хэмилтон с трудом прошел дальше и в итоге стал пятым, а Расселл завершил сессию 11-м.

«Времена сбивают с толку, но трудности у нас есть. Разрывы после топ-3 крошечные, так что мы должны выжимать максимум. Мы теряли время в трех поворотах. В первых двух поворотах и в конце мы почти на равных с Максом [Ферстаппеном] и Леклером, однако в середине круга «Феррари» едет выдающимся образом.

Думаю, мы в верном рабочем окне, но болид в целом нестабильный. Мы не привезли обновления, они прибудут в Имолу, так что нужно работать с тем, что есть», – сообщил исполнительный директор «Мерседеса».

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

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2 комментария

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Luca di Montezemolo
Завтра будет еще шанс вылететь в ку2.Я вообще не пойму что за тачку создали в мерсе, прижима нет, поэтому надо ставить приличные крылья, но с любыми крыльями так себе скорость на прямых. Вот уже в квалах бьются с хаасом, ат, вилками и маком, сегодня оба могли не попасть в ку3, буквально сотые уже решают пройдешь или нет.
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irs118return
заднорили Рассела окончательно
липовый совсем плох)
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