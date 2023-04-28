Карлос Сайнс: «Сегодня я не был готов бороться за поул. Завтра будет еще один шанс»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, признав, что уик-энд складывается для него не лучшим образом.

«Начиная с первой же практики мне не хватало темпа и уверенности в машине. Квалификация получилась сложной. А в третьем сегменте мне просто не хватило одного комплекта шин «софт».

Сегодня я не был готов бороться за поул. То, что поул в итоге выиграл Леклер – это отличная новость для команды. Завтра у нас будет еще один шанс», – рассказал Сайнс.

Гран-при Азербайджана-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

8 комментариев

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Фанат спорта01
а вообще круто быть Сайнсом,можешь проигрывать напарнику по секунде но тебя в прессе никто не будет критиковать,да и в команде никто не задвигает.
Он даже слипстрим не дал Шарлю.
представляю как уничтожили бы другого гонщика если бы он проиграл напарнику секунду.
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Великий Алонсо
Сайнс в принципе не готов к выступлениям за топ-команду
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Alex Sin
Завтра. Сегодня я не был готов бороться за поул. В Майами будет еще один шанс
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Incendier Deafening
И завтра не будешь готов)))
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Luca di Montezemolo
Кто то сегодня был близок закрашить и не попасть в ку 2 или ку 3, поул какой то.
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Art Tec
О каком завтра шансе он говорит? Вроде сегодняшняя квала выстраивает решетку на главной гонке?! Или спринт квалификация и спринт расставят по итоговым местам? Ну так вообще бред бессмысленный получается. Запутали своими квалификациями к квалификациям.
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