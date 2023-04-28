Карлос Сайнс: «Сегодня я не был готов бороться за поул. Завтра будет еще один шанс»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, признав, что уик-энд складывается для него не лучшим образом.

«Начиная с первой же практики мне не хватало темпа и уверенности в машине. Квалификация получилась сложной. А в третьем сегменте мне просто не хватило одного комплекта шин «софт».

Сегодня я не был готов бороться за поул. То, что поул в итоге выиграл Леклер – это отличная новость для команды. Завтра у нас будет еще один шанс», – рассказал Сайнс.

Гран-при Азербайджана-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й