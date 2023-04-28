Гран-при Азербайджана-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й
Баку
28 апреля 2023 года
1-я практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1,42,315 (22 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,037 (21)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,285 (21)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,584 (23)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,810 (22)
6. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,099 (24)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,140 (23)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,245 (20)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,313 (24)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,433 (23)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,483 (21)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,665 (23)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,695 (23)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,822 (17)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,008 (21)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +2,585 (16)
17. Джордж Расселл («Мерседес») +2,767 (20)
18. Эстебан Окон («Альпин») +3,640 (8)
19. Пьер Гасли («Альпин») +4,006 (7)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,183 (8)
Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами
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