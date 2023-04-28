Гран-при Азербайджана-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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Баку
28 апреля 2023 года
1-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1,42,315 (22 круга)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,037 (21)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,285 (21)
4. Карлос Сайнс («Феррари») +0,584 (23)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,810 (22)
6. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,099 (24)
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,140 (23)
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,245 (20)
9. Алекс Албон («Уильямс») +1,313 (24)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,433 (23)
11. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,483 (21)
12. Оскар Пиастри («Макларен») +1,665 (23)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,695 (23)
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,822 (17)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +2,008 (21)
16. Логан Сарджент («Уильямс») +2,585 (16)
17. Джордж Расселл («Мерседес») +2,767 (20)
18. Эстебан Окон («Альпин») +3,640 (8)
19. Пьер Гасли («Альпин») +4,006 (7)
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +5,183 (8)
 

Мотор на болиде Гасли загорелся, практику перед Гран-при Азербайджана остановили красными флагами

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11 комментариев

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Анатолий Зубков
Поул по ходу у Ред Булл, дальше будет интересно. Всем привет из Баку. Если кто тут, отзовитесь в личку или контакт. У меня билет на Азнефть.
+5
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LeChat Ostrowski
"ну тут всё ясно - РБ глушат двигатели, Леклер старается, Сайнс на уровне, МБ шифрует обновки, де Врис показывает способности двигателя RBPT, один Альпин сгорел, поэтому второго заглушили"
ждём квалификацию :)
+5
-1
+4
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Игорь Горшков
Неожиданно
+1
0
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Мария Голденштерн
А помните сколько было криков Тото, что к Баку они тонну обновлений привезут, с которыми они будут стабильно бороться за подиумы и в дальнейшим за победы? И где это всё?)
+1
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Данил Ильинский
Ответ Анатолий Зубков
Поул по ходу у Ред Булл, дальше будет интересно. Всем привет из Баку. Если кто тут, отзовитесь в личку или контакт. У меня билет на Азнефть.
может Леклер зацепит все-таки. Надежда есть
+1
0
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Xosrov Namazov
Красные по скорости не плохо, особенно Леклкер. Видно по заездам в карманы,что искал пределы. У Алонсо проблема была кажись с ДРС. А потом не перешёл на красные колеса, как все оттуда и слабый конечный результат. А вот, что с Мерсами не понятно пока. Баку пока не разочаровывает на события: Касания стен, развороты, заезды в карманы, прокол, заглохшая машина, пожар. Посмотрим что будет дальше.
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Luca di Montezemolo
Ответ Xosrov Namazov
Красные по скорости не плохо, особенно Леклкер. Видно по заездам в карманы,что искал пределы. У Алонсо проблема была кажись с ДРС. А потом не перешёл на красные колеса, как все оттуда и слабый конечный результат. А вот, что с Мерсами не понятно пока. Баку пока не разочаровывает на события: Касания стен, развороты, заезды в карманы, прокол, заглохшая машина, пожар. Посмотрим что будет дальше.
А толку ? в квалах они более менее быстры в этом году.
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Xosrov Namazov
Ответ Luca di Montezemolo
А толку ? в квалах они более менее быстры в этом году.
Ну хоть подиум зацепят.
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Luca di Montezemolo
Ответ Xosrov Namazov
Ну хоть подиум зацепят.
А ну подиум, может и зацепят, его даже мерс зацепил.
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