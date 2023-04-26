Боттас может стать совладельцем трассы «Кьюми Ринг» в Финляндии – у автодрома есть лицензия для проведения гонок «Ф-1»

Пилот « » может стать совладельцем гоночного автодрома в Финляндии.

Трасса «Кьюми Ринг» была построена на юге Финляндии – и открыта в 2019 году с прицелом на включение в календарь чемпионата MotoGP. Однако так и не приняла ни одной гонки.

Первый этап MotoGP должен был пройти на «Кьюми Ринге» в 2020 году, но гонка была отменена из-за пандемии. По той же причине не состоялась гонка 2021 года, а в 2022 году организаторы отказались проводить гонку по их заявлениям, из-за непростой геополитической ситуации в регионе.

Из-за того, что автодром так и не принял ни одной гонки, организаторы оказались в тяжелом финансовом положении – это привело к тому, что в 2022 году автодром был признан банкротом.

Однако в настоящее время появилось несколько предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в приобретении автодрома – в их число входит и Боттас, что сам гонщик и подтвердил в одном из интервью.

При этом трасса «Кьюми Ринг», хоть и строилась изначально под MotoGP, обладает высшей категорией ФИА и при желании на ней можно проводить Гран-при «Формулы-1».

«Я действительно обсуждал с потенциальными покупателями вопрос инвестиций в «Кьюми Ринг». Поэтому я могу присоединиться к заявке, это вполне возможно. Но для начала нужно понять, в каком направлении мы движемся. Я считаю, что довести трассу до рабочей концепции более чем возможно. Как бы то ни было, надеюсь, решение будет найдено уже в ближайшее время. Будет обидно, если трассой никто не будет заниматься», – рассказал .