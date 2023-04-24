Экс-пилот «Ф-1» Йоханссон о «глупых и случайных» штрафах: «Правила надо упростить, а не добавлять одну заплатку за другой»

Стефан Йоханссон уверен, что спортивный регламент «Формулы-1» следует упростить.

«Я понимаю, что это трудная работа, но, считаю, все эти глупые и в большинстве случаев абсолютно случайные пяти- или десятисекундные штрафы – перебор. Больше всего меня беспокоит случайность наказаний. В один уик-энд дают пятисекундный штраф за это, а потом десятисекундный за что-то еще. Гонщики, должно быть, тоже весьма запутаны – как понять, когда поступаешь правильно, а когда нет?

Есть правила, касающиеся пределов трассы, есть много других вещей, которые не нужны. Честно говоря, половину вещей, за которые пилоты получают штрафы, можно избежать, если просто сесть и все обсудить.

Вместо того, чтобы вводить новые и новые правила, было бы полезно добраться до истока проблемы, а не добавлять одну заплатку за другой – это автоматически решило бы эти трудности. Надо упростить регламент, и всем станет легче», – считает бывший гонщик «Ф-1».

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