Дэвид Култхард о финише Гран-при Австралии: «Все получается очень запутанным, зрители же хотят развлечься, посмотрев хорошие гонки»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что « » заметно выиграет от упрощения правил.

В качестве примера неочевидности правил стали события в конце .

«Все это получается очень запутанным для нас – и для тех, кто давно участвует в гонках, для болельщиков на трибунах, для телезрителей.

Мы просто хотим развлечься, посмотрев хорошие гонки. И в конце заезда мы хотим понимать, кто выиграл, а кто проиграл, но в современном мире все обязательно должно быть тщательно проанализировано.

Сейчас работа гоночного директора или даже футбольного судьи неизбежно становится очень сложной. У вас не получится сделать так, чтобы счастливы были все. Но при этом зрителей нужно развлекать.

Нужно сделать так, чтобы все можно было закончить как можно лучше – закончить Гран-при и утвердить результаты. И мне кажется, что Гран-при Австралии – как раз отличный пример того, когда все вышло слишком сложно.

По телевизору все это выглядело не очень хорошо, хоть мы и увидели множество событий. Все любят зрелищные аварии – ну, кроме тех, кто в них попадает. Как бы то ни было, мы все можем лучше справляться с ситуацией – судьи, команды, мы все», – рассказал Култхард.

Теперь гонки «Ф-1» останавливают даже из-за гравия на треке, но аварий только больше. Спросили судью, в чем смысл