Хайме Альгерсуари: «Буэми выигрывал бы гонки и, возможно, титулы в «Ред Булл»

Теги Ред Булл Альфа Таури 24 часа Ле-Мана Себастьян Буэми Формула-1 Хайме Альгерсуари Даниэль Риккардо Жан-Эрик Вернь WEC Формула E Авто

Хайме Альгерсуари предположил, что «Ред Булл» отказался о потенциального чемпиона.

Диджей и бывший пилот «Формулы-1» считает, что Себастьян Буэми мог завоевывать титулы. Альгерсуари и Буэми покинули «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») после сезона-2011, их заменили Даниэль Риккардо и Жан-Эрик Вернь.

«Я только что позавтракал и кое-что осознал… 11 лет назад сообщили, что нас заменят, потому что мы не победители. Давайте на секунду забудем обо мне, пока я пью кофе.

Я понял, что мой бывший напарник в «Ф-1» Себастьян Буэми продолжает завоевывать победы и трофеи. Я забыл, сколько уже титулов чемпиона мира у него есть. Я не просто счастлив и горжусь им, но со временем понял, сколько побед и, возможно, титулов он выиграл бы за «Ред Булл» в «Ф-1».

Повторюсь, не судите строго. Это лишь мое личное мнение о Себастьяне, основанное на статистике и фактах. Не хочу предполагать, как мог бы выступить я… Тем не менее, я это написал. Чао!» – высказался Альгерсуари в соцсетях.

После ухода из «Ф-1» Буэми стал чемпионом «Формулы E», трехкратным чемпионом WEC и четырехкратным победителем «24 часов Ле-Мана».

Хайме Альгерсуари: «Мне до сих пор снятся сны с Марко, который отчитывает меня как ребенка. Я работал с несколькими психологами»

Поболтали с пилотом из «Ред Булл»: он гоняет на электрокарах, откупился от армии, проиграл титул в Москве – но все равно по ней скучает

9 комментариев

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Дмитрий Елисеев
Ответ Великий Алонсо
Плохо смотрел Ф1 значит или не смотрел вовсе. Уровень самовозки РБ 2011 и 2013 был на уровне Мерседеса 2014-2016, может слегка послабее, соперников не было вообще
Уэббер даже вице-чемпионом ни разу не стал
+14
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+13
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Алексей Ко
Ответ Великий Алонсо
Да Господи, как минимум половина пелетона взяли бы титул на РБ, уж в 2011 и 2013 так точно, такой космовоз был, что даже Шарль Пик и Рио Харьянто выиграли бы титул
Последние двое не осилили бы. И не такой уж и самовоз был у РБ по сравнению с Ракетой мерса в 2014-2016
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Орбит Орбит
вообще их несправедливо сократили.
+6
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Орбит Орбит
их просто ни с кем не сравнили, а потом вместе сократили.
+5
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+4
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DonaldBrashear 2.0
а мне сам Хайме нравился всегда, молодой азартный неуступчивый, были некоторые задатки Макса, но что-то пошло не так. Тогда Доктор Марко мог разбрасываться гонщиками налево-направо, выбор был огромный, сейчас выбор уже намного меньше у него стал
+4
-1
+3
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