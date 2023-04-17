Хайме Альгерсуари: «Буэми выигрывал бы гонки и, возможно, титулы в «Ред Булл»

Хайме Альгерсуари предположил, что «Ред Булл» отказался о потенциального чемпиона.

Диджей и бывший пилот «Формулы-1» считает, что Себастьян Буэми мог завоевывать титулы. Альгерсуари и Буэми покинули «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури») после сезона-2011, их заменили и .

«Я только что позавтракал и кое-что осознал… 11 лет назад сообщили, что нас заменят, потому что мы не победители. Давайте на секунду забудем обо мне, пока я пью кофе.

Я понял, что мой бывший напарник в «Ф-1» продолжает завоевывать победы и трофеи. Я забыл, сколько уже титулов чемпиона мира у него есть. Я не просто счастлив и горжусь им, но со временем понял, сколько побед и, возможно, титулов он выиграл бы за «Ред Булл» в «Ф-1».

Повторюсь, не судите строго. Это лишь мое личное мнение о Себастьяне, основанное на статистике и фактах. Не хочу предполагать, как мог бы выступить я… Тем не менее, я это написал. Чао!» – высказался Альгерсуари в соцсетях.

После ухода из «Ф-1» Буэми стал чемпионом « », трехкратным чемпионом и четырехкратным победителем «24 часов Ле-Мана».

Хайме Альгерсуари: «Мне до сих пор снятся сны с Марко, который отчитывает меня как ребенка. Я работал с несколькими психологами»

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