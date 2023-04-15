Дэвид Култхард: «Ньюи не шоумен, чтобы переходить в «Феррари» на данном этапе карьеры»

Дэвид Култхард уверен, что вероятность перехода Эдриана Ньюи в «Феррари» ничтожна.

Конструктор работает в «Ред Булл» с 2006 года и, по словам , в Маранелло не поедет.

«Шансов нет. Эдриану за 60, в нем остается жажда борьбы и страсть к «Формуле-1», но он британец. Он, скажем так, относится к определенному типу людей. Он не шоумен, чтобы переходить в « » на данном этапе карьеры.

Конечно, это может произойти – возможно все, что рождает наше воображение. Но я считаю, что направление и момент перехода неподходящие, и он слишком обжился в Великобритании», – сказал бывший гонщик «Ред Булл» в эфире Ziggo Sport.

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