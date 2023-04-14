Стефано Доменикали: «Доминирование «Ред Булл» не влияет на новую аудиторию «Ф-1». Скорее, интерес начинает падать у болельщиков со стажем»

Исполнительный директор «Формулы-1» не считает, что преимущество « » над другими командами сильно вредит чемпионату, и что конкуренты вскоре смогут сократить отставание:

«Во-первых, если одна команда оказывается быстрее других, ее можно только поздравить. Значит эта команда справилась лучше других.

При этом если вы посмотрите на ситуацию в пелотоне, то увидите, что целая группа команд находится совсем близко, борьба идет очень плотная. Уверен, что с учетом действия ограничения бюджетов команд эта ситуация будет развиваться наилучшим образом».

В то же время Доменикали заметил, что доминирование «Ред Булл» никоим образом не отпугивает новых зрителей и не мешает росту популярности «Формулы-1»:

«Интересно то, что доминирование «Ред Булл» не становится важным фактором при приходе «Формулы-1» на новые для нее рынки, не влияет на новую аудиторию. Скорее это сказывается на болельщиках со стажем – интерес начинает падать, если они видят, как у одной машины есть доминирующее преимущество.

Конечно, для нас это важно, ведь мы хотим быть уверены, что в экосистеме «Формулы-1» будет существовать серьезная конкуренция. Однако смотря на общую картину, на развитие «Ф-1» на новых рынках, этот фактор не так важен, как может показаться.

Да, в трех первых гонках команда «Ред Булл» была очень быстра. Но я ожидаю, что другие догонят. Нужно немного подождать и посмотреть на эффект от штрафа, который в «Ред Булл» получили в прошлом году. Чемпионат длинный – думаю, в конце сезона нас ждут интересные сюрпризы».

«Вживую «Ф-1» работает только для гонщиков и принцев». Джереми Кларксон сходил на Гран-при – и негодует