Стефано Доменикали: «Доминирование «Ред Булл» не влияет на новую аудиторию «Ф-1». Скорее, интерес начинает падать у болельщиков со стажем»

Теги Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 Авто

Исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали не считает, что преимущество «Ред Булл» над другими командами сильно вредит чемпионату, и что конкуренты вскоре смогут сократить отставание:

«Во-первых, если одна команда оказывается быстрее других, ее можно только поздравить. Значит эта команда справилась лучше других.

При этом если вы посмотрите на ситуацию в пелотоне, то увидите, что целая группа команд находится совсем близко, борьба идет очень плотная. Уверен, что с учетом действия ограничения бюджетов команд эта ситуация будет развиваться наилучшим образом».

В то же время Доменикали заметил, что доминирование «Ред Булл» никоим образом не отпугивает новых зрителей и не мешает росту популярности «Формулы-1»:

«Интересно то, что доминирование «Ред Булл» не становится важным фактором при приходе «Формулы-1» на новые для нее рынки, не влияет на новую аудиторию. Скорее это сказывается на болельщиках со стажем – интерес начинает падать, если они видят, как у одной машины есть доминирующее преимущество.

Конечно, для нас это важно, ведь мы хотим быть уверены, что в экосистеме «Формулы-1» будет существовать серьезная конкуренция. Однако смотря на общую картину, на развитие «Ф-1» на новых рынках, этот фактор не так важен, как может показаться.

Да, в трех первых гонках команда «Ред Булл» была очень быстра. Но я ожидаю, что другие догонят. Нужно немного подождать и посмотреть на эффект от штрафа, который в «Ред Булл» получили в прошлом году. Чемпионат длинный – думаю, в конце сезона нас ждут интересные сюрпризы».

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3 комментария

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LeChat Ostrowski
Ответ Incendier Deafening
Да да, конечно догонят. Как этого балобола вообще взяли исполнительным директором…
так должность исполнительного директора и подразумевает красиво исполнять "говорящую голову". идеи спускаются свыше, "голова" их красиво озвучивает, а исполняют те, что ниже. исполнительный директор не дурак "рояль таскать", а ответственности за "идеи свыше" он не несёт (если только не входит в правление или не имеет доли в компании) :))
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RusSt
болельщики со стажем просто понимают насколько долго такое доминирование может затянуться
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Incendier Deafening
Да да, конечно догонят. Как этого балобола вообще взяли исполнительным директором…
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