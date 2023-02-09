Кэтрин Легг выступит на «Инди-500» после 10-летнего перерыва

Теги Индикар Кэтрин Легг 500 миль Индианаполиса Рэйхол-Леттерман Авто

Кэтрин Легг примет участие в гонке «500 миль Индианаполиса» 2023 года.

42-летняя гонщица присоединится к команде «Рэйхол-Леттерман» и сядет за руль болида под номером 44. Легг – одна из девяти женщин, выступавших на «Инди-500». В последний раз Кэтрин принимала участие в культовом заезде в 2013-м.

В последние годы Легг гонялась в чемпионате IMSA, где одержала четыре победы и стала вице-чемпионкой в 2018-м.

«Инди-500» состоится 28 мая.

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