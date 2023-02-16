Тони Канаан проведет последнюю в карьере «Инди-500» за «Эрроу Макларен»

Тони Канаан в последний раз выступит в гонке «500 миль Индианаполиса».

Чемпион « » 2004 года и победитель «Инди-500»-2013 объявил, что не будет участвовать в гонках американской серии после 2023 года. Заключительный заезд 48-летний бразилец проведет в составе « ».

Тони выступает на «Инди-500» с 2002 года.

Канаан выбрал №66 как дань уважения и основанной им команде. Брюс победил в Ле-Мане в 1966-м, и в том же году «Макларен» начал выступления в «Формуле-1». На «Макларене» №66 Марк Донохью выиграл «Инди-500» в 1972 году, а использовал данный номер в Индианаполисе в 2020-м.

«Трудно без эмоций говорить о том, что это моя последняя гонка в «Индикаре» и последняя «Инди-500». То, что я буду выступать под номером 66 и представлять культовые моменты гоночной истории, делает это событие еще более особенным», – заявил Канаан.

«500 миль Индианаполиса» состоится 28 мая.

«Макларен» включил темную тему: меньше ретро-оранжевого ради скорости, реклама браузера теперь совсем навязчивая