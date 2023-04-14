Стефано Доменикали о новом фильме об «Ф-1»: «Съемки будут проходить, по сути, в рамках гоночного уик-энда»

Исполнительный директор «Формулы-1» рассказал о том, как идет процесс подготовки к съемкам художественного фильма об «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон Пилот «Мерседеса» будет сопродюсером и консультантом проекта, главную роль в фильме сыграет Брэд Питт. Картина, название которой пока не раскрывается, расскажет о многоопытном гонщике «Формулы-1», который возвращается к соревнованиям.

Режиссером станет Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Обливион»), продюсером – Джерри Брукхаймер («Пираты Карибского моря»), сделку на распространение ленты заключила компания Apple.

По словам Доменикали, развитие бизнеса в данном направлении является еще одним способом популяризации «Формулы-1».

«Это просто еще один способ показать, что именно мы хотим сделать, что-то другое. Когда мы только начинали сотрудничество с Netflix, сообщество «Формулы-1» недоумевало: «Что происходит? Это же не наш путь».

А теперь мы понимаем, насколько это был сильный ход. А потом мы добавили еще один фактор – в виде развития наших программ в соцсетях, убедившись, что все наши гонщики и команды активно занимаются продвижением «Формулы-1».

Художественный фильм – это еще один способ продвижения «Ф-1». На самом деле, мы уже совсем скоро собираемся начинать съемки на « ». И, как вы скоро увидите, это будет первый фильм, в котором все будет происходить, по сути, в рамках гоночного уик-энда.

С точки зрения производства это будет довольно инвазивно, нам будет нужно контролировать ситуацию. Но это как раз один из способов доказать, что « » никогда не останавливается», – рассказал Доменикали.

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