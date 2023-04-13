Фредерик Вассер: «Феррари» надо понять мегаэффект DRS «Ред Булл»

Фредерик Вассер отметил необычайную эффективность DRS «Ред Булл».

По подсчетам F1 Data Analysis, чемпионы «Формулы-1» наслаждаются наибольшим снижением лобового сопротивления при открытии заднего антикрыла.

«У них мегаэффект DRS, он больше, чем у кого-либо еще. Нам надо понять, как им это удается. Они что-то делают иначе и, безусловно, что-то делают лучше», – заявил руководитель « ».

также поделился мнением о превосходстве «Ред Булл» по максимальной скорости:

«Полагаю, в прошлом году разница была больше. Думаю, мы частично компенсировали разрыв, в прошлом сезоне разница была еще более очевидной. Но нам по-прежнему надо прибавить в этом плане».

У «Ред Булл» и «Хааса» – наиболее эффективная DRS, «Астон Мартин» – худший (F1 Data Analysis)

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»