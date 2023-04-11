Двукратный чемпион WRC Гронхольм выступит на ралли впервые с 2019 года

Теги чемпионат мира по ралли Маркус Гронхольм Субару Пежо Ралли Швеции Тойота WRC Авто

Двукратный чемпион мира по ралли Маркус Гронхольм проведет гонку.

55-летний финский пилот выступит на первом Ралли легендарных машин. Гонка состоится в северной Италии с 24 по 27 мая, в заезде примут участие автомобили группы A, которые использовались в WRC с 1994 по 2021 годы.

Гронхольм будет управлять «Субару» Impreza, к роли штурмана вернется Тимо Раутиайнен, с которым Маркус выиграл титулы в 2000 и 2002 годах за рулем «Пежо».

В последний раз гонщик выступал на Ралли Швеции-2019 за «Тойоту».

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