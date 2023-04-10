Журналист Уиндзор о Хюлькенберге и «Ред Булл»: «Нико – идеальный второй гонщик наряду с Боттасом, Пересом и потенциально Сайнсом»
Нико Хюлькенберг способен пилотировать за «Ред Булл», считает журналист Питер Уиндзор
На Гран-при Австралии пилот «Хааса» занял седьмое место и набрал первые очки после возвращения в «Формулу-1».
«На мой взгляд, Нико Хюлькенберг выступил прекрасно. Просто прекрасно. Он остановился сразу же после финиша, но что за пилотаж. Мы знаем, что Кевин Магнуссен хорош, однако Нико его затмевал – выдающееся выступление.
А как Нико проявил бы себя в «Ред Булл» в качестве второго пилота для Макса Ферстаппена? Если говорить об идеальных [вторых] гонщиках, его нужно добавить в список к Валттери Боттасу, потенциально Карлосу Сайнсу и, несомненно, Серхио Пересу», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.
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Мне кажется, что у нынешнего Боттаса мотивация на уровне Кими из Альфы - Доехать в свое удовольствие, а после пивас попить. Человек до этого катался в чемпионской машине, а тут сел в что-то из дна таблицы. И вряд ли ему в потенциале светит пересесть в редбул/феррари.