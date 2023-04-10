Журналист Уиндзор о Хюлькенберге и «Ред Булл»: «Нико – идеальный второй гонщик наряду с Боттасом, Пересом и потенциально Сайнсом»

Нико Хюлькенберг способен пилотировать за «Ред Булл», считает журналист Питер Уиндзор

На Гран-при Австралии пилот « » занял седьмое место и набрал первые очки после возвращения в «Формулу-1».

«На мой взгляд, Нико Хюлькенберг выступил прекрасно. Просто прекрасно. Он остановился сразу же после финиша, но что за пилотаж. Мы знаем, что хорош, однако Нико его затмевал – выдающееся выступление.

А как Нико проявил бы себя в « » в качестве второго пилота для ? Если говорить об идеальных [вторых] гонщиках, его нужно добавить в список к Валттери Боттасу, потенциально и, несомненно, Серхио Пересу», – сообщил Уиндзор на своем ютуб-канале.

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