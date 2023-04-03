Нико Хюлькенберг: «Нахожусь в душевном спокойствии и наслаждаюсь работой в «Хаасе»

Пилот « » рассказал, как проходит его возвращение в «Формулу-1».

В первых гонках сезона Хюлькенберг, который в составе «Хааса» заменил Мика Шумахера, сумел заработать 6 очков (все – на последнем ).

«В данный момент я чувствую себя отлично. Я бы сказал, что нахожусь в душевном спокойствии. И я наслаждаюсь работой в этой команде. Три года вне «Формулы-1» прошли хорошо, это перерыв помог мне перезагрузиться. Это позволило мне прочистить голову, изменить свой взгляд на многие вещи, как это сделала и моя семья (Хюлькенберг стал отцом). Я довольно толстокожий и меня не так легко вывести из равновесия. Так что да, дела у меня идут неплохо», – отметил немец.

Также Хюлькенберг вновь прокомментировал инцидент со своим участием на Гран-при Австралии, где он был близок к тому, чтобы врезаться в болид Алекса Албона, который вылетел с трассы прямо перед ним:

«Это худший кошмар любого гонщика. Ты входишь в слепой поворот и тут на трассе появляется машина, которую ты даже толком не видишь, поскольку она находится в клубах пыли. При этом все случилось на невероятно скоростном участке трассы, который мы обычно проходим на скорости примерно в 250 км/ч. Так что все могло закончиться очень плохо. К счастью, все обошлось. Как я уже говорил, в тот момент я чуть не обделался. Пульс зашкаливал, я орал по радио».

«Орал как бешеный, чуть в штаны не наложил». Видео из шлема гонщика «Ф-1» – на метр разминулся с разбитым болидом