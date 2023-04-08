Юниор «Ред Булл» Лоусон выиграл дебютную гонку в «Супер-Формуле»

Теги Ред Булл Альфа Таури 24 часа Ле-Мана Формула-1 Рио Хиракава WEC Пьер Гасли Супер-Формула Лиам Лоусон Авто

Лиам Лоусон начал выступления в японской «Супер-Формуле» с победы.

Новозеландский пилот «Ред Булл» выиграл гонку на «Фудзи», опередив на трассе двукратного чемпиона серии Томоки Нодзири. Третье место занял действующий чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Рио Хиракава.

Лоусон стал первым юниором «Ред Булл» после Пьера Гасли, выигравшим гонку «Супер-Формулы», а также первым дебютантом, победившим в первом же заезде, в современной истории японского чемпионата.

Лиам является резервным пилотом команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» в «Формуле-1».

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1 комментарий

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ChecoPerezzz
Победа в СФ очень много значит, ибо многие молодые пилоты там не вывозили, а кто вывез, тот попал в Ф1 (Вандорн и Гасли), поэтому, ждём Лиама в Альфа Таури на следующий сезон
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