Юниор «Ред Булл» Лоусон выиграл дебютную гонку в «Супер-Формуле»

начал выступления в японской «Супер-Формуле» с победы.

Новозеландский пилот «Ред Булл» выиграл гонку на «Фудзи», опередив на трассе двукратного чемпиона серии Томоки Нодзири. Третье место занял действующий чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Рио Хиракава.

Лоусон стал первым юниором «Ред Булл» после , выигравшим гонку «Супер-Формулы», а также первым дебютантом, победившим в первом же заезде, в современной истории японского чемпионата.

Лиам является резервным пилотом команд «Ред Булл» и « » в «Формуле-1».

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