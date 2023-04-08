Юниор «Ред Булл» Лоусон выиграл дебютную гонку в «Супер-Формуле»
Лиам Лоусон начал выступления в японской «Супер-Формуле» с победы.
Новозеландский пилот «Ред Булл» выиграл гонку на «Фудзи», опередив на трассе двукратного чемпиона серии Томоки Нодзири. Третье место занял действующий чемпион мира по гонкам на выносливость и победитель «24 часов Ле-Мана» Рио Хиракава.
Лоусон стал первым юниором «Ред Булл» после Пьера Гасли, выигравшим гонку «Супер-Формулы», а также первым дебютантом, победившим в первом же заезде, в современной истории японского чемпионата.
Лиам является резервным пилотом команд «Ред Булл» и «Альфа Таури» в «Формуле-1».
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