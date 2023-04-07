Джеймс Эллисон: «Новые компоненты подвески должны улучшить баланс болида «Мерседеса», сделать его более управляемым»

Теги Формула-1 Мерседес Джеймс Эллисон Авто

Глава технического отдела «Мерседеса» Джеймс Эллисон рассказал о новинках, над которыми работает немецкая команда.

По словам Эллисона, обновления подвески должны сделать машину более управляемой и гонщики будут чувствовать себя комфортнее:

«Мы изо всех сил трудимся, работаем в аэродинамической трубе, чтобы найти способ добавить болиду прижимной силы. Мы также будем изо всех сил трудиться, чтобы решения, найденные несколько недель назад при работе в аэротрубе, были преобразованы в улучшение характеристик болида на трассе.

Также мы продолжим работу над некоторыми механическими новинками – различными компонентами подвески, которые, как нам кажется, должны будут улучшить общий баланс болида, сделать его более управляемым, за счет чего гонщики будут увереннее чувствовать себя за рулем машины и получат возможность атаковать на пределе».

Эллисон также выразил сомнения относительно того, сможет ли «Мерседес» в Баку повторить успешное выступление на Гран-при Австралии:

«На этот вопрос трудно ответить. Поскольку речь об очень разных трассах. Там, где в Мельбурне ограничения возможностей болида ложатся на переднюю ось, в Баку ограничения будут ложиться уже на заднюю ось. Условия совсем разные.

Думаю, у нас есть определенные основания полагать, что продолжая работать над машиной мы сможем переключиться с Мельбурна на Баку и все равно показать хороший результат. Однако узнать что-либо мы сможем только тогда, когда приедем на место и выпустим машину на трассу».

«Мерседес» бьется за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?

2 комментария

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Luca di Montezemolo
Мерс удивляет, как они столько чемпионатов выиграли, я конечно понимаю что увели кучу хороших сотрудников, но куда не глянь всюду сливы и ошибки, даже движки получились ненадежные, уже были проблемы у астона, мака и самого мерса с ними. Придумали себе какой то прогресс в прошлом году, да космовоз просто перестали развивать очень рано, когда всплыла история про читерство, фуры тоже забили на тачку рано. Да и победа в бразилии была только потому что читербулл ошибся с настройками, так как это был спринтовый уикенд с 1 практикой перед квалой. Короче менять надо почти всё в тачке, и может тогда смогут стать 2 за читербуллом.
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Тима Тимощенко
Всё это конечно радует, но относительно борьбы с ам, рб недосягаемы
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