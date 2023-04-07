Джеймс Эллисон: «Новые компоненты подвески должны улучшить баланс болида «Мерседеса», сделать его более управляемым»

Глава технического отдела « » рассказал о новинках, над которыми работает немецкая команда.

По словам Эллисона, обновления подвески должны сделать машину более управляемой и гонщики будут чувствовать себя комфортнее:

«Мы изо всех сил трудимся, работаем в аэродинамической трубе, чтобы найти способ добавить болиду прижимной силы. Мы также будем изо всех сил трудиться, чтобы решения, найденные несколько недель назад при работе в аэротрубе, были преобразованы в улучшение характеристик болида на трассе.

Также мы продолжим работу над некоторыми механическими новинками – различными компонентами подвески, которые, как нам кажется, должны будут улучшить общий баланс болида, сделать его более управляемым, за счет чего гонщики будут увереннее чувствовать себя за рулем машины и получат возможность атаковать на пределе».

Эллисон также выразил сомнения относительно того, сможет ли «Мерседес» в Баку повторить успешное выступление на Гран-при Австралии:

«На этот вопрос трудно ответить. Поскольку речь об очень разных трассах. Там, где в Мельбурне ограничения возможностей болида ложатся на переднюю ось, в Баку ограничения будут ложиться уже на заднюю ось. Условия совсем разные.

Думаю, у нас есть определенные основания полагать, что продолжая работать над машиной мы сможем переключиться с Мельбурна на Баку и все равно показать хороший результат. Однако узнать что-либо мы сможем только тогда, когда приедем на место и выпустим машину на трассу».

«Мерседес» бьется за лидерство с «Ред Булл» – он восстал? Или это остальные команды «Ф-1» теперь в кризисе?