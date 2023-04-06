Фелипе Масса: «С «Ред Булл» Ферстаппен может выигрывать почти все гонки. Есть все шансы превзойти рекорды Хэмилтона и Михаэля Шумахера»
Фелипе Масса считает, что Макс Ферстаппен способен побить все рекорды «Формулы-1»
Бывший гонщик чемпионата поделился мнением о скорости «Ред Булл» и шансах Ферстаппена побить достижения Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.
– Ожидали ли вы такое доминирование «Ред Булл»?
– Уже на зимних тестах было видно, насколько они впереди. Единственная надежда на шоу заключается в технических поломках или борьбе между напарниками. Есть впечатление, что Серхио Перес может одерживать победы и провести хороший чемпионат, но уровень Ферстаппена впечатляет.
– Может ли Макс побить рекорды Хэмилтона и Шумахера?
– Он очень молод, движется к своему третьему титулу и с «Ред Булл» может побеждать почти в каждой гонке, а это немало. Зависит от его желания гоняться еще много лет. Но у него есть все шансы превзойти рекорды Льюиса и Михаэля.
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