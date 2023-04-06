Фелипе Масса: «С «Ред Булл» Ферстаппен может выигрывать почти все гонки. Есть все шансы превзойти рекорды Хэмилтона и Михаэля Шумахера»

Теги Михаэль Шумахер Фелипе Масса Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Фелипе Масса считает, что Макс Ферстаппен способен побить все рекорды «Формулы-1»

Бывший гонщик чемпионата поделился мнением о скорости «Ред Булл» и шансах Ферстаппена побить достижения Льюиса Хэмилтона и Михаэля Шумахера.

– Ожидали ли вы такое доминирование «Ред Булл»?

– Уже на зимних тестах было видно, насколько они впереди. Единственная надежда на шоу заключается в технических поломках или борьбе между напарниками. Есть впечатление, что Серхио Перес может одерживать победы и провести хороший чемпионат, но уровень Ферстаппена впечатляет.

– Может ли Макс побить рекорды Хэмилтона и Шумахера?

– Он очень молод, движется к своему третьему титулу и с «Ред Булл» может побеждать почти в каждой гонке, а это немало. Зависит от его желания гоняться еще много лет. Но у него есть все шансы превзойти рекорды Льюиса и Михаэля.

Макс Ферстаппен о том, что «Ред Булл» шифруется: «Нет причин рисковать и ехать на полсекунды быстрее»

Ферстаппен сравнялся с Михаэлем Шумахером по победам на разных автодромах и уступает лишь Хэмилтону

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Чистяков
С Ред Булл (представьте фамилию) можно выигрывать все гонки, если ты не Перес
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий