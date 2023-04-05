Джо Сейвард о будущем «Альфа Таури»: «По словам Хорнера, сейчас стоимость команды «Формулы-1» составляет минимум $1 млрд»

Известный журналист Джо Сейвард поделился мнением о ситуации с возможной продажей команды «Альфа Таури» в будущем.

Считается, что после смерти Дитриха Матешица новое руководство компании « » хочет оптимизировать затраты – в частности, текущая ситуация с « » требует улучшения.

Как неоднократно подтверждал Гельмут Марко, в гоночной компании «Ред Булл» рассматривают разные варианты оптимизации работы «Альфа Таури» с целью улучшения результатов – в том числе не исключается и полный переезд команды из Италии в Англию.

«В паддоке по-прежнему ходят разговоры о потенциальных новых командах и будущем «Альфа Таури», но в «Ред Булл» продолжают настаивать на том, что итальянская команда не продается.

С другой стороны, опять же, у всего есть цена. Вопрос в том, какая? Когда я высказал данное предположение , он не стал спорить, но вновь повторил, что «Ред Булл» не собирается менять свою позицию по этому вопросу.

Когда я снова предположил, что сумма в $800 млн может стать слишком соблазнительной, Хорнер возразил, что сейчас стоимость команды «Формулы-1» составляет минимум $1 млрд. Это не значит, что мы точно не увидим никаких изменений в судьбе «Альфа Таури» – скорее о том, что цена сейчас слишком высока», – рассказал Сейвард.

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