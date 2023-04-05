Джо Сейвард о будущем «Альфа Таури»: «По словам Хорнера, сейчас стоимость команды «Формулы-1» составляет минимум $1 млрд»
Известный журналист Джо Сейвард поделился мнением о ситуации с возможной продажей команды «Альфа Таури» в будущем.
Считается, что после смерти Дитриха Матешица новое руководство компании «Ред Булл» хочет оптимизировать затраты – в частности, текущая ситуация с «Альфа Таури» требует улучшения.
Как неоднократно подтверждал Гельмут Марко, в гоночной компании «Ред Булл» рассматривают разные варианты оптимизации работы «Альфа Таури» с целью улучшения результатов – в том числе не исключается и полный переезд команды из Италии в Англию.
«В паддоке по-прежнему ходят разговоры о потенциальных новых командах и будущем «Альфа Таури», но в «Ред Булл» продолжают настаивать на том, что итальянская команда не продается.
С другой стороны, опять же, у всего есть цена. Вопрос в том, какая? Когда я высказал данное предположение Кристиану Хорнеру, он не стал спорить, но вновь повторил, что «Ред Булл» не собирается менять свою позицию по этому вопросу.
Когда я снова предположил, что сумма в $800 млн может стать слишком соблазнительной, Хорнер возразил, что сейчас стоимость команды «Формулы-1» составляет минимум $1 млрд. Это не значит, что мы точно не увидим никаких изменений в судьбе «Альфа Таури» – скорее о том, что цена сейчас слишком высока», – рассказал Сейвард.
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Сам фэшн-бренд тоже странный. Магазинов крайне мало, ценник сумасшедший и сверх-индивидуальности там нет. Следовательно нужна реорганизация или продажа имени с сохранением контрольного пакета РБ. А при таких условиях никому это нафиг не упало. Никто 800 млн - 1 млрд платить не будет.