Лео Туррини: «У Леклера кризис идентичности. Пытаясь компенсировать ограничения машины «Феррари», он осложняет себе жизнь»

Лео Туррини высказался о трудностях, которые испытывает Шарль Леклер

Лео Туррини высказался о трудностях, которые испытывает Шарль Леклер.

Гран-при Австралии завершился для пилота «Феррари» на первом же круге после контакта с гонщиком « » . Леклер набрал шесть очков за три гонки – это худший старт сезона за Скудерию для Шарля.

«Спасти рядового Леклера. Даже от самого себя. Думаю, это – настоящее послание гонки «Формулы-1» в Австралии. Очевидно, состояние разочарования сильно влияет на нашего Карлетто. Инциденты на старте случаются, однако главное ощущение в том, что у Леклера кризис идентичности. Молодой человек отчаянно пытается компенсировать неоспоримые ограничения машины своим талантом. Тем не менее, действуя так, он лишь осложняет себе жизнь. Это плохо.

Его страдания, скорее проявляющиеся в языке тела, чем через слова, не должны превращаться в пагубную одержимость. Да, старт сезона для монегаска катастрофический, особенно в сравнении с показателями прошлого года – мы отстаем на 97 очков. Но Карлетто важно восстановить баланс, которого, такое ощущение, не хватает. Он чемпион и должен сам помочь себе, в то же время надеясь, что компания, за которую он сражается, снова предоставит машину, достойный его страсти», – считает итальянский журналист.

Леклер дважды сошел и набрал 6 очков за 3 Гран-при – это худший старт сезона за «Феррари» для Шарля

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