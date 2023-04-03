Ален Прост: «Старт сезона вышел странным – почти во всех командах начинается кризис. Даже в «Ред Булл» не все гладко»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о том, как прошел старт сезона и какова ситуация во многих командах чемпионата.

«Старт сезона вышел странным. Почти у всех команд дела идут не очень хорошо, где-то начинается кризис чуть ли не на всех уровнях – и это можно сказать как про небольшие, так и про ведущие команды.

Есть команды с богатой историей, у которых есть проблемы – например, « ». Команда, которая не только не может восстановить прежние позиции, но и с каждым годом опускается все ниже. Есть « », где процесс восстановления идет очень медленно. Есть «Мерседес», который долгое время упорствовал со своей революционной концепцией болида, но которая, очевидно, не работает. И есть « », где попытались вдохнуть в команду новую жизнь, добавив свежей крови и новых людей, к тому же не итальянцев, и где все равно по-прежнему нет тех результатов, на которые в команде рассчитывают.

В « » тоже не все гладко. Там система, в которой предпочтение всегда отдавалось одному гонщику, и которая так хорошо работала, начала показывать первые признаки разрушения. Серхио Перес утвердился в команде и видит, что способен побеждать – и теперь он больше не готов идти на компромиссы только ради сохранения места в команде. И даже если доминирование «Ред Булл» продолжится, следующей несколько гоночных недель станут определяющими для действующих чемпионов. Очевидно, что ход событий может быстро измениться и что даже на самом верху кризис вполне возможен», – рассказал Прост.

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