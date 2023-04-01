Ландо Норрис – о 13-м месте в квалификации: «Я там, где заслуживаю быть»

Теги Гран-при Австралии Макларен Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации Гран-при Австралии, где стал 13-м.

Гонщика спросили о причине низких результатов. Журналисты предположили, что проблема может быть либо в болиде, либо в том, что Ландо пытался выжать из машины больше возможного.

«Тут комбинация. Это трудно, особенно когда ты вроде как близко [к соперникам]. Я не хочу сражаться за 13-е или 12-е место, так что потенциально я мог перестараться. Я никак не найду подходящий ритм и понимание предела в каждом повороте. Поэтому я бы не сказал, что пилотирую на том уровне, на котором хочу.

Но этим болидом сложно управлять, на нем очень легко превысить необходимый предел. И затем, когда это соединяется с попыткой пилотировать превыше возможных сил, я допускаю ошибки, подобные сегодняшним. Я там, где заслуживаю быть», – сказал Норрис.

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4 комментария

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Le Chan
Маки выкатили на трассу кирпич
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Бехруз Каримов
Алонсо виноват
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-2
-2
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Xosrov Namazov
Короче, ведро плюс ко всему ещё и неуправляемое.
+4
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+4
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This is Spartaaa !!!
Бедный Ландо
+2
0
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