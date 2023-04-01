Ландо Норрис – о 13-м месте в квалификации: «Я там, где заслуживаю быть»

Пилот « » подвел итоги квалификации Гран-при Австралии, где стал 13-м.

Гонщика спросили о причине низких результатов. Журналисты предположили, что проблема может быть либо в болиде, либо в том, что Ландо пытался выжать из машины больше возможного.

«Тут комбинация. Это трудно, особенно когда ты вроде как близко [к соперникам]. Я не хочу сражаться за 13-е или 12-е место, так что потенциально я мог перестараться. Я никак не найду подходящий ритм и понимание предела в каждом повороте. Поэтому я бы не сказал, что пилотирую на том уровне, на котором хочу.

Но этим болидом сложно управлять, на нем очень легко превысить необходимый предел. И затем, когда это соединяется с попыткой пилотировать превыше возможных сил, я допускаю ошибки, подобные сегодняшним. Я там, где заслуживаю быть», – сказал Норрис.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й