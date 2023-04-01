Кристиан Хорнер: «Слова Хэмилтона льстят «Ред Булл», учитывая некоторые болиды Льюиса»

прокомментировал высказывания о скорости «Ред Булл».

После Гран-при Саудовской Аравии пилот « » заявил, что «никогда не видел настолько быстрой машины «Формулы-1».

«Что ж, это, конечно, очень льстит, особенно учитывая некоторые болиды, которые в недавнем прошлом пилотировал Льюис.

У нас отличная машина. RB19 – фантастическая точка отсчета в начале года. Мы сделали два дубля – это лучше, чем мы могли себе представить. Мы понимаем, что сезон очень длинный, впереди 21 гонка и шесть спринтов, соперники привезут обновления на европейские этапы.

Удивляет ли меня отрыв? Если честно, да. Мы видели, что некоторые команды сделали шаг вперед, другие нет, но ситуация будет меняться от трассы к трассе. Я всегда говорил, что реальное положение можно оценивать после трех или четырех гонок», – сообщил руководитель «Ред Булл».

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