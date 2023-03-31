«Мы всегда предоставляли нашим гонщикам наилучшие возможности». Кристиан Хорнер – о высказывании Переса

Руководитель «Ред Булл» отреагировал на недавнее интервью , в котором того заявил об изменившемся к нему отношении со стороны команды.

Перес позволил себе высказывание, согласно которому раньше команда выставляла на старт вторую машину просто потому, что была обязана делать это по регламенту. Но что теперь, в нынешнем сезоне, он получает от «Ред Булл» такую же поддержку, как и .

«Ну, я впервые услышал от Серхио такие высказывания. Мы всегда выставляли на старт две машины – с того момента, как пришли в «Формулу-1» в 2005 году. И мы всегда стремимся посадить за руль наших машин как можно лучших гонщиков. И мы рады тому, что сейчас Чеко так здорово выступает.

В 2021 году он сел в кокпит болида после перерыва, вызванного пандемией, и в конце действия цикла предыдущего технического регламента. И у него возникли проблемы с адаптацией к этой машине. В прошлом году он чувствовал себя уже заметно комфортней за рулем болида «Ред Булл» и одержал две победы в Гран-при.

В этом году он тоже здорово начал. Хотя позади всего две гонки, а сезон будет невероятно длинным. И как команда мы всегда стремимся предоставлять нашим гонщикам наилучшие возможности и наилучшее оборудование, какое только можем, а дальше все зависит от их действий на трассе.

И не важно, о ком мы говорим – будь то Чеко и Макс, или (Риккардо) и Макс, или Даниэль и Себ, или Марк (Уэббер) и Себ, можно даже вернуться к временам Дэвида Култхарда и . Мы всегда действовали именно так и в конечном счете все решали гонщики на трассе.

В прошлом году Чеко провел несколько отличных гонок. Достаточно вспомнить его выдающуюся победу на Гран-при Сингапура. В этом году Чеко отлично отработал в двух стартовых гонках и его уверенность в себе растет – а это именно то, чего мы и хотим. Нам нужны два гонщика, которые будут оказывать давление, бросать друг другу вызов.

Я не вижу причин для возникновения каких-либо трений. То есть, они оба настоящие спортсмены, настоящие гонщики. Они оба знают правила игры и помнят о том, что на первом месте всегда должны стоять интересы команды.

Особенно на такой стадии сезона, когда у нас нет таких же возможностей для развития болида, как у конкурентов – если говорить о работе в аэродинамической трубе по ходу чемпионата. Поэтому для нас важно набирать как можно больше очков, заработать как можно больше баллов на ранней стадии чемпионата – потому что мы знаем, что во второй половине сезона конкуренты нас догонят», – рассказал Хорнер.

Серхио Перес: «Ред Булл» предоставит мне все возможности для чемпионства, как и Ферстаппену»