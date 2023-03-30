Серхио Перес: «Ред Булл» предоставит мне все возможности для чемпионства, как и Ферстаппену»

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес считает, что сражается за чемпионство с Максом Ферстаппеном и обладает равным статусом в «Ред Булл».

«Я полностью верю [в одинаковые возможности]. Конечно, когда я присоединился к команде, дела обстояли совсем по-другому. По сути, команда выставляла две машины, потому что была обязана, понимаете.

Теперь я могу сказать, что действительно являюсь частью команды, чувствую, что у меня есть место, меня уважают.

Для гонщика это здорово, и я по-настоящему считаю, что обладаю полной поддержкой команды, как и Макс, и что мне предоставят все возможности для победы в чемпионате, как и Максу», – заявил Перес перед Гран-при Австралии.

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14 комментариев

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Листок яблони
Ответ RusSt
Есть возможность чемпионства, возможность я тебе дам. Чемпионство я тебе не дам
Браво!
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FaithDevotion
Рубенс тоже что-то подобное говорил когда-то
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MP423
Про полностью равные возможности сомнительно. Но, похоже, в политике Ред Булла действительно произошли некоторые изменения. Возможно, все это отчасти связано с кончиной Матешица, поскольку Минцлафф относится к команде иначе.
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doctor.morge
Сережа, из инструкции:

Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь.
Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.
1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть.
2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись.
3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедленного освобождения - это невозможно.
4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи - экономь свои силы.
6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород.
7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений.
8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей!
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Paninaro
Ответ Schiaff1no
Макс то возможно этого и не понимает, но в РБ то не одни гонщики сидят, чемпионство на таком болиде еще и с командной тактикой это пшик, вот и пытаются шоу раздувать. Я прям жду момента, когда Серхио откажется пускать Макса, а он его вырежет, интересно, что тогда Хорнер с компанией говорить будут
Назначат Переса виноватым, без вариантов. Как назначили Дэна в Баку какого-то там года.
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Paninaro
Наивный мексиканский паренёк. Доктор же сказал - я должен объяснять гонщикам, что им не надо бороться с Ферстаппеном.

Получается, Хельмут недоработал.)
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Сергей Богатырев
Ответ Schiaff1no
Макс то возможно этого и не понимает, но в РБ то не одни гонщики сидят, чемпионство на таком болиде еще и с командной тактикой это пшик, вот и пытаются шоу раздувать. Я прям жду момента, когда Серхио откажется пускать Макса, а он его вырежет, интересно, что тогда Хорнер с компанией говорить будут
поглядим. Хотя какая-то интрига в чемпионате)
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Pavel Nikolaev
и заплакал
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Schiaff1no
Ответ Сергей Богатырев
всё чудесатее и чудесатее. Пока у меня только одно объяснение, Макс и особенно Йос сильно достали боссов РБ и их решили немного осадить.
Макс то возможно этого и не понимает, но в РБ то не одни гонщики сидят, чемпионство на таком болиде еще и с командной тактикой это пшик, вот и пытаются шоу раздувать.
Я прям жду момента, когда Серхио откажется пускать Макса, а он его вырежет, интересно, что тогда Хорнер с компанией говорить будут
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Великий Алонсо
Понесло Перца после победы на самовозе благодаря тому что тапок с 15 места стартовал. Объективно шансов у Серхио никаких, Макс быстрее
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ffmp
Завелся Перчик после одного гран-при, когда у Макса возникли проблемы с техникой, ничего, следующее гран-при в Баку, а там глядишь и No Fighting, и чмырения от деда
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RusSt
Есть возможность чемпионства, возможность я тебе дам. Чемпионство я тебе не дам
+2
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Сергей Богатырев
всё чудесатее и чудесатее. Пока у меня только одно объяснение, Макс и особенно Йос сильно достали боссов РБ и их решили немного осадить.
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Jurgen Klinsmann
дааа..
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