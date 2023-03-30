Серхио Перес: «Ред Булл» предоставит мне все возможности для чемпионства, как и Ферстаппену»
Серхио Перес считает, что сражается за чемпионство с Максом Ферстаппеном и обладает равным статусом в «Ред Булл».
«Я полностью верю [в одинаковые возможности]. Конечно, когда я присоединился к команде, дела обстояли совсем по-другому. По сути, команда выставляла две машины, потому что была обязана, понимаете.
Теперь я могу сказать, что действительно являюсь частью команды, чувствую, что у меня есть место, меня уважают.
Для гонщика это здорово, и я по-настоящему считаю, что обладаю полной поддержкой команды, как и Макс, и что мне предоставят все возможности для победы в чемпионате, как и Максу», – заявил Перес перед Гран-при Австралии.
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Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь.
Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать агрессивно. Постарайся успокоиться и жди освобождения.
1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть.
2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если веришь в Бога, молись.
3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй также немедленного освобождения - это невозможно.
4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни: это вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и пищи - экономь свои силы.
6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее расходовать кислород.
7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай нехитрые физические упражнения - напрягай и расслабляй мышцы рук, ног, спины. Не делай резких движений.
8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему может показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может быть общих целей!
Получается, Хельмут недоработал.)
Я прям жду момента, когда Серхио откажется пускать Макса, а он его вырежет, интересно, что тогда Хорнер с компанией говорить будут