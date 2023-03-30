Серхио Перес: «Ред Булл» предоставит мне все возможности для чемпионства, как и Ферстаппену»

считает, что сражается за чемпионство с и обладает равным статусом в «Ред Булл».

«Я полностью верю [в одинаковые возможности]. Конечно, когда я присоединился к команде, дела обстояли совсем по-другому. По сути, команда выставляла две машины, потому что была обязана, понимаете.

Теперь я могу сказать, что действительно являюсь частью команды, чувствую, что у меня есть место, меня уважают.

Для гонщика это здорово, и я по-настоящему считаю, что обладаю полной поддержкой команды, как и Макс, и что мне предоставят все возможности для победы в чемпионате, как и Максу», – заявил Перес перед .

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