Гэри Андерсон: «Если у Хэмилтона проблемы с чувством задней части современного «Мерседеса», он должен быть очень рад тому, что не участвовал в «Ф-1» в 1980-х»

Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался о жалобах на болид « » 2023 года.

В новой машине Хэмилтону не нравится нехватка прижимной силы на задней оси и то, что Льюис в целом плохо чувствует болид.

По словам Андерсона, такие предпочтения говорят о том, что Хэмилтон вряд ли смог бы вообще выступать в «Формуле-1» в прежние времена – например, в 1980-х, когда в чемпионате также использовались машины с «граунд-эффектом».

«В прежние времена, когда в «Формуле-1» в последний раз использовались болиды с «граунд-эффектом», технический регламент был заметно более открытым и свободным. И чтобы получить максимальную отдачу от работы днища, горловину днища перемещали намного дальше вперед, к носу болида, чем при нынешних правилах.

Это означало, что аэродинамический центр прижима на днище был смещен так далеко вперед, что переднее антикрыло вам было почти что совсем не нужно. И с таким расположением центра прижимной силы на днище вам приходилось при распределении веса болида смещать его максимально вперед, иначе машина бы очень нервно вела себя в скоростных поворотах.

Простое сравнение болида « » BT50 1982 года с современным «Мерседесом» W14 показывает, насколько велика между ними разница. В те времена гонщик в кокпите фактически сидел прямо на передней оси.

Фото: The Race

Размер колесной базы «Брэбэма» составлял 2,82 метра – то есть примерно 72 процентов от колесной базы современного болида. И положение гонщика, в данном случае Нельсона Пике (см фото) относительно передней и задней оси было не столь уж радикальным. Но даже в этом случае гонщик находился намного дальше от получения любой обратной связи с задних колес, чем на современных болида. Проще говоря, в те дни гонщик часто говорили, что легко могли бы сами проверить температуру передних покрышек прямо из кокпита.

Если у Хэмилтона есть проблемы с чувством задней части болида современного «Мерседеса», он должен быть очень рад тому, что не участвовал в гонках в 1980-х годах», – рассказал Андерсон.

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