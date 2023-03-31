Гэри Андерсон: «Если у Хэмилтона проблемы с чувством задней части современного «Мерседеса», он должен быть очень рад тому, что не участвовал в «Ф-1» в 1980-х»

Теги техника Льюис Хэмилтон Гэри Андерсон Формула-1 Мерседес Брэбэм Авто

Эксперт The Race и бывший технический директор «Джордана» Гэри Андерсон высказался о жалобах Льюиса Хэмилтона на болид «Мерседеса» 2023 года.

В новой машине Хэмилтону не нравится нехватка прижимной силы на задней оси и то, что Льюис в целом плохо чувствует болид.

По словам Андерсона, такие предпочтения говорят о том, что Хэмилтон вряд ли смог бы вообще выступать в «Формуле-1» в прежние времена – например, в 1980-х, когда в чемпионате также использовались машины с «граунд-эффектом».

«В прежние времена, когда в «Формуле-1» в последний раз использовались болиды с «граунд-эффектом», технический регламент был заметно более открытым и свободным. И чтобы получить максимальную отдачу от работы днища, горловину днища перемещали намного дальше вперед, к носу болида, чем при нынешних правилах.

Это означало, что аэродинамический центр прижима на днище был смещен так далеко вперед, что переднее антикрыло вам было почти что совсем не нужно. И с таким расположением центра прижимной силы на днище вам приходилось при распределении веса болида смещать его максимально вперед, иначе машина бы очень нервно вела себя в скоростных поворотах.

Простое сравнение болида «Брэбэм» BT50 1982 года с современным «Мерседесом» W14 показывает, насколько велика между ними разница. В те времена гонщик в кокпите фактически сидел прямо на передней оси.

Фото: The Race

Размер колесной базы «Брэбэма» составлял 2,82 метра – то есть примерно 72 процентов от колесной базы современного болида. И положение гонщика, в данном случае Нельсона Пике (см фото) относительно передней и задней оси было не столь уж радикальным. Но даже в этом случае гонщик находился намного дальше от получения любой обратной связи с задних колес, чем на современных болида. Проще говоря, в те дни гонщик часто говорили, что легко могли бы сами проверить температуру передних покрышек прямо из кокпита.

Если у Хэмилтона есть проблемы с чувством задней части болида современного «Мерседеса», он должен быть очень рад тому, что не участвовал в гонках в 1980-х годах», – рассказал Андерсон.

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6 комментариев

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Антон Якимцев
Тяжёлые времена для Луки настали, конечно. Сон пропал, аппетит. Гонки не смотрит, комментировать ничего не хочется.
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Batt Monner
Ну все, Гэри не эксперт, куда ему до авторитетных гэмофанов. А что Луис без идеально сбалансированной самовозки будет не слишком убедителен - это и так знали многие
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Рнпрл Аари
Ответ voroninboris
Андерсон чушь сказал какую-то. при чем здесь, что было в 80х? любой гонщик должен приносить максимальный результат, и если он понимает, что ему мешает это делать, и что надо исправить, надо это сказать. по такой логике, если пилот будет жаловаться, что пит-стоп занял 5 секунд, то Андерсон его тоже отправит на пару лет назад - но какой смысл, если сама Ф1 уже другая, и ожидания уже совсем другие?
Тут вопрос в способности управлять болидом при таком расположении, т.е умение чувствовать заднюю часть, тут уже не важно какого года болид
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voroninboris
Андерсон чушь сказал какую-то. при чем здесь, что было в 80х? любой гонщик должен приносить максимальный результат, и если он понимает, что ему мешает это делать, и что надо исправить, надо это сказать.
по такой логике, если пилот будет жаловаться, что пит-стоп занял 5 секунд, то Андерсон его тоже отправит на пару лет назад - но какой смысл, если сама Ф1 уже другая, и ожидания уже совсем другие?
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Luca di Montezemolo
Что с головой у таких экспертов, если такое расположение у всех и делает тачку быстрее тогда нравится, не нравится терпи. Но это вызывает сразу несколько проблем, и не даёт никаких преимуществ, я понимаю тачка летала бы как РБ, но мерс вляпался по полной со своими зироподами, и такое положение и команды и сиденья из за них. И я так понимаю ведро и его создателей критиковать нельзя, и говорить как его исправить тоже нельзя, и да когда мерс начнет копировать ньюивозку, сиденье им придется передвигать тоже но уже к след году, а можно было слушать что им говорил их пилот, может не сливали бы столько.
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Рнпрл Аари
Да что за день то у Хэма, то Алонсо разложил, то Андерсон теперь совсем под сомнение поставил его проф пригодность...
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