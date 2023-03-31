Серхио Перес: «Я могу стать чемпионом, безусловно. Нужно побеждать Ферстаппена уик-энд за уик-эндом»

уверен, что способен стать чемпионом «Формулы-1» в 2023 году. После двух этапов мексиканец уступает напарнику по «Ред Булл» один балл.

«Безусловно. У нас очень сильная машина, мне в ней комфортно, я освоился и чувствую уверенность в болиде. Учитывая направление развития, я могу выжимать максимум. На мой взгляд, важно оставаться в борьбе на протяжении всего сезона и пилотировать машину, в которой ты можешь сражаться вне зависимости от условий.

Когда претендуешь на чемпионство, нужно показывать высочайший уровень в каждой гонке, делать все возможное. Если я хочу выиграть титул, то должен побеждать Макса уик-энд за уик-эндом, стабильно выступать весь год. Стабильность очень важна. Можно выиграть 15 гонок, а в остальных попасть в аварию и не финишировать – этого недостаточно.

Без сомнений, нет гонщика в такой форме как Макс. В этой команде и этой машине его труднее всего победить. Необходимо показывать максимум каждый уик-энд. Когда твой ориентир – Макс, становишься лучше как пилот, выкладываешься по полной.

В прошлом году развитие машины, безусловно, больше подошло Максу. Сейчас, на мой взгляд, мы просим об одних и тех же вещах. В первых двух гонках мы в целом были очень близки, если говорить о балансе, и это хорошо», – сообщил гонщик.

Перес также высказался об обстановке в «Ред Булл»:

«Я здесь ради того, чтобы делать все возможное для себя, [но] мы уважаем друг друга гораздо больше, чем считается. В команде прекрасная атмосфера, высокий уровень уважения между инженерами, работающими с разными сторонами гаража.

Полагаю, мы оба достаточно взрослые и понимаем, что хорошо, а что плохо. Пока это так, вряд ли что-то изменится».

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