Кристиан Хорнер: «Одинаковые шансы для пилотов – обязанность «Ред Булл». Между Ферстаппеном и Пересом здоровое уважение»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Кристиан Хорнер пообещал равные возможности для гонщиков «Ред Булл» и заверил, что между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом нормальные отношения.

«Между двумя зачетами всегда есть конфликт. Для команды главный чемпионат – Кубок конструкторов, по итогам которого распределяются различные выплаты. Зачет пилотов – это индивидуальный чемпионат, наиболее престижный, особенно для гонщиков.

Обязанность команды – предоставить обоим пилотам одинаковые шансы, одинаковые возможности, одинаковые машины. И, конечно, в таком случае все решит их мастерство на трассе.

У нас два отличных гонщика, Макс и Серхио. Между ними здоровое уважение, и я ожидаю, что оно сохранится», – заявил руководитель «Ред Булл».

После поражения на Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен высказал недовольство вторым местом. Победу в Джидде одержал Перес.

Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

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6 комментариев

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Сергей Богатырев
Ответ V12twinturbo
Им можно спокойно так говорить, потому что очевидно, что Серхио Макса на трассе не объедет в равной борьбе. Перес вызывает симпатию, но вызов Максу он не сможет бросить , к сожалению (а хотелось бы)
ну совсем недавно им это не мешало вслух говорить, что любой гонщик будет вторым номером после Макса
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Pavel Kazantsev
"Здоровое уважение"
"Одинаковые возможности"
А Хорнер неплохо шутит)
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Schiaff1no
Ну, подождем момента, когда Перец наслушавшись про равные возможности не пустит Макса
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V12twinturbo
Ответ Сергей Богатырев
что-то удивительное в РБ происходит)
Им можно спокойно так говорить, потому что очевидно, что Серхио Макса на трассе не объедет в равной борьбе. Перес вызывает симпатию, но вызов Максу он не сможет бросить , к сожалению (а хотелось бы)
+2
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valerixxx27
Здоровое? Ферстаппен об этом знает?
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Сергей Богатырев
что-то удивительное в РБ происходит)
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