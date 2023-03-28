Кристиан Хорнер: «Одинаковые шансы для пилотов – обязанность «Ред Булл». Между Ферстаппеном и Пересом здоровое уважение»

пообещал равные возможности для гонщиков «Ред Булл» и заверил, что между и нормальные отношения.

«Между двумя зачетами всегда есть конфликт. Для команды главный чемпионат – Кубок конструкторов, по итогам которого распределяются различные выплаты. Зачет пилотов – это индивидуальный чемпионат, наиболее престижный, особенно для гонщиков.

Обязанность команды – предоставить обоим пилотам одинаковые шансы, одинаковые возможности, одинаковые машины. И, конечно, в таком случае все решит их мастерство на трассе.

У нас два отличных гонщика, Макс и Серхио. Между ними здоровое уважение, и я ожидаю, что оно сохранится», – заявил руководитель « ».

После поражения на Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен высказал недовольство вторым местом. Победу в Джидде одержал Перес.

Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

«Спросил команду за два круга до финиша, но мне сказали держать темп». Перес недоволен ситуацией с лучшим кругом на Гран-при Саудовской Аравии