Оскар Пиастри: «Пока мы действуем продуктивно – у «Макларена» большой опыт работы с новичками»

Пилот « » рассказал, как проходит его процесс адаптации в команде по ходу дебютного сезона в «Формуле-1».

«Пока все что мы делали было весьма продуктивным. Очевидно, что у команды большой опыт работы с новичками – совсем недавно на моем месте был Ландо. Они понимают ситуацию и знают, как подвести новичка к оптимальному состоянию.

В данный момент – по крайней мере, как кажется мне, – я чувствую, что должен делать большой упор на себя и свое обучение. Ландо уже довольно давно работает в «Макларене» и, очевидно, на данный момент лучше знает и эту команду, и эту машину.

Поэтому с точки зрения настроек и вектора дальнейшего развития болида он лучше понимает, что именно нужно машине, чтобы выжимать из нее максимум возможного.

Мне не нужно быть в состоянии выступать на максимуме своих возможностей, выжимая из машины, столько, сколько получится. Судя по всему, у нас с довольно похожие стили пилотажа, что тоже будет в любом случае полезным», – рассказал Пиастри.

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