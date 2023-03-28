Эмерсон Фиттипальди: «Алонсо может выступать еще 5 лет на конкурентоспособном уровне»

считает, что у в запасе пять сезонов в «Формуле-1».

Пилоту « » летом исполнится 42, его текущий контракт истекает в конце следующего года.

«В настоящий момент Фернандо выступает крайне здорово. Он сюрприз сезона. Так приятно снова видеть столь сильного Фернандо.

Он два года провел вне «Формулы-1», но в прошлом сезоне очень сильно проявил себя в « », а теперь гоняется даже лучше. Для болельщиков это приятный сюрприз.

Когда я вижу, как хорошо Фернандо готов физически и психологически, то, безусловно, могу себе представить выступления на конкурентоспособном уровне в течение еще пяти лет. Определенно. Сколько он сам захочет гоняться», – сообщил двукратный чемпион мира из Бразилии.

Фиттипальди, в 42 года завоевавший титул в « », выделил качества, необходимые для гонщика в таком возрасте:

«Полагаю, главное – физическое и ментальное здоровье. Естественно, ты должен быть натренирован, но важна и мотивация.

А у Фернандо невероятная жажда борьбы. Или посмотрите на Роджера Федерера: в последние два года карьеры, когда он снова начал играть лучше, он был гораздо старше большинства соперников. Дело в настрое, в желании побеждать.

Фернандо тоже является прекрасным примером. Он хотел выиграть «Инди-500» – приехал в Индианаполис и едва не победил. Хотел выиграть «Ле-Ман» – приехал и победил. Теперь он снова жаждет оказаться конкурентоспособным в «Формуле-1». Это страсть к спорту и неизменное желание стать лучшим».

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