Новые боковые понтоны, днище и задняя подвеска «Феррари» дебютируют в Имоле (It.motorsport)

«Феррари» готовит серьезные обновления.

По информации итальянской версии Motorsport.com, модифицированный болид SF-23 дебютирует на Гран-при Эмилии-Романьи (19-21 мая). Речь идет о новых днище, задней подвеске и боковых понтонах.

«Безусловно, тот дизайн [боковых понтонов], который делает красную машину уникальной, не сохранится», – говорится в статье. При этом журналисты подчеркивают, что понтоны «Феррари» не станут точным повторением идей «Ред Булл».

Планировалось, что Скудерия обкатает новинки уже в , однако внедрение деталей займет больше времени.

Предполагается, что и « » рассчитывает привезти существенные обновления аэродинамики в Имолу.

Как сообщалось ранее, в 2024-м году «Феррари» должна адаптировать понтоны «Ред Булл».

«Феррари» перейдет к понтонам в стиле «Ред Булл» в 2024-м, цель на нынешний сезон – второе место (It.motorsport)

Карлос Сайнс: «Честно говоря, очень удивлен тем, как некоторые люди пытаются дестабилизировать ситуацию в «Феррари», называя происходящее кризисом»