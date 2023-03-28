Новые боковые понтоны, днище и задняя подвеска «Феррари» дебютируют в Имоле (It.motorsport)
«Феррари» готовит серьезные обновления.
По информации итальянской версии Motorsport.com, модифицированный болид SF-23 дебютирует на Гран-при Эмилии-Романьи (19-21 мая). Речь идет о новых днище, задней подвеске и боковых понтонах.
«Безусловно, тот дизайн [боковых понтонов], который делает красную машину уникальной, не сохранится», – говорится в статье. При этом журналисты подчеркивают, что понтоны «Феррари» не станут точным повторением идей «Ред Булл».
Планировалось, что Скудерия обкатает новинки уже в Азербайджане, однако внедрение деталей займет больше времени.
Предполагается, что и «Мерседес» рассчитывает привезти существенные обновления аэродинамики в Имолу.
Как сообщалось ранее, в 2024-м году «Феррари» должна адаптировать понтоны «Ред Булл».
«Феррари» перейдет к понтонам в стиле «Ред Булл» в 2024-м, цель на нынешний сезон – второе место (It.motorsport)
Карлос Сайнс: «Честно говоря, очень удивлен тем, как некоторые люди пытаются дестабилизировать ситуацию в «Феррари», называя происходящее кризисом»
- РБ улетает в космос.
- ставшие копировать РБ улучшают результаты.
- упорствующие в своей уникальной концепции дергадируют.
Упорствовать дальше, сливать еще несколько сезонов и скорее всего зайти в тупик до 2026 года и следующей смены регламента? Или все же не кривляться и пойти проторенной, рабочей дорожкой?