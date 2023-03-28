Новые боковые понтоны, днище и задняя подвеска «Феррари» дебютируют в Имоле (It.motorsport)

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Гран-при Эмилии-Романьи Авто

«Феррари» готовит серьезные обновления.

По информации итальянской версии Motorsport.com, модифицированный болид SF-23 дебютирует на Гран-при Эмилии-Романьи (19-21 мая). Речь идет о новых днище, задней подвеске и боковых понтонах.

«Безусловно, тот дизайн [боковых понтонов], который делает красную машину уникальной, не сохранится», – говорится в статье. При этом журналисты подчеркивают, что понтоны «Феррари» не станут точным повторением идей «Ред Булл».

Планировалось, что Скудерия обкатает новинки уже в Азербайджане, однако внедрение деталей займет больше времени.

Предполагается, что и «Мерседес» рассчитывает привезти существенные обновления аэродинамики в Имолу.

Как сообщалось ранее, в 2024-м году «Феррари» должна адаптировать понтоны «Ред Булл».

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14 комментариев

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За Кубань!
Ответ Рнпрл Аари
Но наверняка есть концепции лучше РБ, которые в долгосрочной перспективе будут эффективнее.
А если нет? На данный момент факты таковы:
- РБ улетает в космос.
- ставшие копировать РБ улучшают результаты.
- упорствующие в своей уникальной концепции дергадируют.
Упорствовать дальше, сливать еще несколько сезонов и скорее всего зайти в тупик до 2026 года и следующей смены регламента? Или все же не кривляться и пойти проторенной, рабочей дорожкой?
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Рнпрл Аари
Ответ За Кубань!
Они и придумали альтернативы. Как итог - уже считай прогажено 2 сезона и отставание от РБ.
Но наверняка есть концепции лучше РБ, которые в долгосрочной перспективе будут эффективнее.
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За Кубань!
Ответ Рнпрл Аари
Не превращайте Ф1 в Инди. Так хорошо начиналось столько разных болидов. У Мерса и Феррари такие бюджеты, неужели нельзя придумать альтернативу.
Они и придумали альтернативы. Как итог - уже считай прогажено 2 сезона и отставание от РБ.
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Рнпрл Аари
Ответ Alexandr Tarakanoff
Та пусть хоть в наскар превращают, лишь бы интересно было. А то сколько за последние 10 лет было действительно интересных чемпионатов? Один? Ну мб два, если конкуренцию и победу Росберга считать.
Нет, Ф1 должен оставаться собой с где идёт борьба не только между пилотами но и между конструкторами и инженерами команд
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Рнпрл Аари
Ответ Alesha_451
Так бюджеты резанули, гигантам тяжко - поллярда теперь нельзя в тачку вкинуть. У Ньюи вот получилось, но он гений все дела
РБ тоже не одним Нью собран. Думаю и в других командах есть хорошие специалисты, просто денег нет на все идеи
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Рнпрл Аари
Не превращайте Ф1 в Инди. Так хорошо начиналось столько разных болидов. У Мерса и Феррари такие бюджеты, неужели нельзя придумать альтернативу.
Та пусть хоть в наскар превращают, лишь бы интересно было. А то сколько за последние 10 лет было действительно интересных чемпионатов? Один? Ну мб два, если конкуренцию и победу Росберга считать.
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Luca di Montezemolo
Ответ Alesha_451
Долго же они соображали, надо было уже во 2-ой половине прошлого года этим заниматься, не говоря о зиме. Мерс похоже только в следующем году все кардинально переделывать будет, а красные вот уже че-то сварганили. Главное ещё хуже не поехать лел
У фур не такой убогий концепт как у мерса, поэтому даже странно что они от него отказались в итоге, видимо посмотрели и поняли что догнать с ним РБ невозможно.
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Alesha_451
Ответ Рнпрл Аари
Не превращайте Ф1 в Инди. Так хорошо начиналось столько разных болидов. У Мерса и Феррари такие бюджеты, неужели нельзя придумать альтернативу.
Так бюджеты резанули, гигантам тяжко - поллярда теперь нельзя в тачку вкинуть. У Ньюи вот получилось, но он гений все дела
+5
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Alesha_451
Ответ Luca di Montezemolo
В итоге совет копировать ньюивозку стал универсальным. Ну посмотрим кто будет быстрее фуры или мерс .
Долго же они соображали, надо было уже во 2-ой половине прошлого года этим заниматься, не говоря о зиме. Мерс похоже только в следующем году все кардинально переделывать будет, а красные вот уже че-то сварганили. Главное ещё хуже не поехать лел
+1
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RusSt
Причем дебютируют отдельно от машины потому что моторы к тому времени закончатся такими темпами
+9
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Рнпрл Аари
Не превращайте Ф1 в Инди. Так хорошо начиналось столько разных болидов. У Мерса и Феррари такие бюджеты, неужели нельзя придумать альтернативу.
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Mixalblch
Невыход из Q1 будет новым днищем?
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Luca di Montezemolo
В итоге совет копировать ньюивозку стал универсальным. Ну посмотрим кто будет быстрее фуры или мерс .
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Alexandr Tarakanoff
Днище дебютировало в Бахрейне...
+19
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