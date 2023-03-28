Боттас выступит в шлеме, посвященном культуре коренных народов Австралии
Гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас проведет Гран-при Австралии в специальном шлеме.
Дизайн был создан местным художником Рикки Килдеа и отсылает к культуре коренного населения Австралии.
«Дизайн под названием «Путь» отражает путь Валттери в Австралию и уважение к культуре аборигенов. Он включает в себя следы, символизирующие путешествие по стране с уважением и признание ее связи с аборигенами», – говорится в описании к шлему.
Также отмечается, что в расцветке присутствуют элементы, отражающие «реки жизнестойкости» и «линии силы», а также точки, символизирующие людей.
Шлем будет разыгран на благотворительном аукционе. Собранные средства поступят в два проекта, помогающие коренным народам Австралии: Save The Children, с которым сотрудничает «Формула-1», и Koorie Academy Basketball.
Этап в Мельбурне состоится в ближайшие выходные, с 31 марта по 2 апреля.
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Фото: f1authentics.com
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