Боттас выступит в шлеме, посвященном культуре коренных народов Австралии

Гонщик « » проведет в специальном шлеме.

Дизайн был создан местным художником Рикки Килдеа и отсылает к культуре коренного населения Австралии.

«Дизайн под названием «Путь» отражает путь Валттери в Австралию и уважение к культуре аборигенов. Он включает в себя следы, символизирующие путешествие по стране с уважением и признание ее связи с аборигенами», – говорится в описании к шлему.

Также отмечается, что в расцветке присутствуют элементы, отражающие «реки жизнестойкости» и «линии силы», а также точки, символизирующие людей.

Шлем будет разыгран на благотворительном аукционе. Собранные средства поступят в два проекта, помогающие коренным народам Австралии: Save The Children, с которым сотрудничает « », и Koorie Academy Basketball.

Этап в Мельбурне состоится в ближайшие выходные, с 31 марта по 2 апреля.

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Фото: f1authentics.com