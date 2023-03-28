Где смотреть Гран-при Австралии-2023, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Авто

С 31 марта по 2 апреля на трассе «Альберт-парк» в Мельбурне пройдет третий этап 74-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Австралии.

Расписание трансляций, время московское

Пятница

1-я практика: 4:30 – 5:30

2-я практика: 8:00 – 9:00

Суббота

3-я практика: 4:30 – 5:30

Квалификация: 8:00 – 9:00

Воскресенье

Гонка: 8:00

Где смотреть Гран-при Австралии-2023?

У зрителей России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Смотреть «Формулу-1» по-прежнему можно и через сервис F1 TV через VPN с подпиской, оформленной с помощью банковской карты страны, в которой работает цифровой сервис (например, в Украине или Польше).

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и Австралии), Sky (в Австралии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Австралии), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (странах Северной Европы), Movistar (в Монако), ESPN (в США) и многие другие.

Опубликовал Sports.ru

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    1 комментарий

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    Расс
    Дайте уже просто ссылку на ВК, там много вариантов))) Например, Российский голос формулы 1
    +1
    0
    +1
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