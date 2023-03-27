Джонни Херберт: «Ферстаппен-старший невежливо себя повел по отношению к Серхио, но такого и ожидаешь от Йоса»

не понравилось поведение после .

Ферстаппен-старший отреагировал на празднования и его механиков, происходивших вокруг него, покерфейсом – впрочем, затем Йос все же пожал руку гонщику «Ред Булл». Перес выиграл гонку, а Макс Ферстаппен занял второе место.

«Это было невежливо, но, полагаю, такого и ожидаешь от Йоса. Он мог сказать «молодец», похлопать по плечу или что-то вроде такого. Конечно, он относится к гонкам со страстью и хочет, чтобы его сын выигрывал как можно чаще.

Мне нравится Йос, но в нем такое есть. Иногда ему не стоит демонстрировать свое разочарование миру, и не думаю, что ему стоило так невежливо себя вести по отношению к Серхио. Прояви уважение», – сказал экс-пилот «Формулы-1» в подкасте Lift the Lid.

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