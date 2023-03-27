Джонни Херберт: «Ферстаппен-старший невежливо себя повел по отношению к Серхио, но такого и ожидаешь от Йоса»

Теги Ред Булл Джонни Херберт Формула-1 Йос Ферстаппен Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Джонни Херберту не понравилось поведение Йоса Ферстаппена после Гран-при Саудовской Аравии.

Ферстаппен-старший отреагировал на празднования Серхио Переса и его механиков, происходивших вокруг него, покерфейсом – впрочем, затем Йос все же пожал руку гонщику «Ред Булл». Перес выиграл гонку, а Макс Ферстаппен занял второе место.

«Это было невежливо, но, полагаю, такого и ожидаешь от Йоса. Он мог сказать «молодец», похлопать по плечу или что-то вроде такого. Конечно, он относится к гонкам со страстью и хочет, чтобы его сын выигрывал как можно чаще.

Мне нравится Йос, но в нем такое есть. Иногда ему не стоит демонстрировать свое разочарование миру, и не думаю, что ему стоило так невежливо себя вести по отношению к Серхио. Прояви уважение», – сказал экс-пилот «Формулы-1» в подкасте Lift the Lid.

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4 комментария

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RusSt
Ответ quznez
прояви двуличие, сделай то, что от тебя ждёт толпа, это неуважение выражать свои эмоции, как ты смеешь быть самим собой? перестань это делать!
Можно просто искренне порадоваться за человека и команду, которым Макс обязан несколькими победами и во многом титулом
+1
-1
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nightline
Яблоко от яблони недалеко упало. Что сын что отец-оба максимально невоспитанные люди. Уже писал, что они с гнильцой, но фанаты рб хейтят)))
+3
-1
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quznez
прояви двуличие, сделай то, что от тебя ждёт толпа, это неуважение выражать свои эмоции, как ты смеешь быть самим собой? перестань это делать!
+2
0
+2
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PaXaN136
А что ему нужно было сделать? Броситься обниматься с Серхио? Отец подошёл поздравить сына, к тому же руки они пожали и на этом все
+1
-4
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