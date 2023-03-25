Дэймон Хилл: «Перес показал «Ред Булл», что им нельзя помыкать и считать самым слабым звеном»

Теги Дэймон Хилл Гран-при Малайзии Заубер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Дэймон Хилл уверен, что Серхио Перес упрочил свое положение в «Ред Булл».

Перес уступает напарнику Максу Ферстаппену одно очко после двух гонок 2023 года.

«Дело просто в том, что в команде есть ключевые люди, и порой внимание к разным сторонам гаража распределено неравномерно. В Макса столько всего вложено, и он будет тем пилотом, с помощью которого команда собирается сражаться за титулы на многие и многие годы вперед, так что больше внимания естественным образом достается Максу и меньше – Чеко.

Но Чеко принял вызов. Он показал, что им нельзя помыкать, на него нельзя указывать как на самое слабое звено», – поделился чемпион «Формулы-1» 1996 года мнением в подкасте F1 Nation.

Дэймон вспомнил первую выдающуюся гонку в исполнении Переса – Гран-при Малайзии-2012, когда мексиканец стал вторым:

«Меня всегда впечатлял Чеко, еще с той гонки в Малайзии за «Заубер». Первый подиум. Помню, я думал тогда: «Этот парень хорош». А потом, когда я следил за его карьерой, то повторял: «Почему его все время критикуют?»

Макс Ферстаппен: «Я недоволен. Мы минимизировали возможный ущерб, но должны были побеждать»

Перес – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии сайта «Ф-1», Леклер и Хэмилтон едва попали в топ-10

1 комментарий

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Марат Кагин
ну Макс не каждый раз будет стартовать с 15 места
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