«Мне нравится эта работа. Я могу вносить вклад в общее дело». Вольфф не собирается уходить с поста руководителя «Мерседеса»

Исполнительный директор « » рассказал, что решительно настроен помочь команде вернуться на победный путь.

По словам Вольффа, у него нет мыслей о возможном уходе с поста руководителя.

«Хорошо это или плохо, но мне нравится работать руководителем гоночной команды. Я считаю, что могу внести свой вклад в общее дело. Но если однажды я приду к выводу, что больше не могу вносить свой вклад, или если мне об этом скажет кто-то из близких людей – тогда я и правда подумаю о том, чтобы передать эстафету кому-то другому.

Я вообще не стыжусь критики со стороны – тех же теле-экспертов. Но я буду заниматься этим до тех пор, пока эта работа по-прежнему будет приносить мне удовольствие. И очевидно, что когда сейчас, после стольких успешных лет, перед нами возникла задача развернуть корабль и вернуть его на правильный путь, мне это кажется действительно хорошим и интересным вызовом», – рассказал Вольфф.

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