«Мне нравится эта работа. Я могу вносить вклад в общее дело». Вольфф не собирается уходить с поста руководителя «Мерседеса»

Теги Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал, что решительно настроен помочь команде вернуться на победный путь.

По словам Вольффа, у него нет мыслей о возможном уходе с поста руководителя.

«Хорошо это или плохо, но мне нравится работать руководителем гоночной команды. Я считаю, что могу внести свой вклад в общее дело. Но если однажды я приду к выводу, что больше не могу вносить свой вклад, или если мне об этом скажет кто-то из близких людей – тогда я и правда подумаю о том, чтобы передать эстафету кому-то другому.

Я вообще не стыжусь критики со стороны – тех же теле-экспертов. Но я буду заниматься этим до тех пор, пока эта работа по-прежнему будет приносить мне удовольствие. И очевидно, что когда сейчас, после стольких успешных лет, перед нами возникла задача развернуть корабль и вернуть его на правильный путь, мне это кажется действительно хорошим и интересным вызовом», – рассказал Вольфф.

Пилот «Ф-1» разбивает штампы из фильмов о гонках: без шлема глаз не открыть, работа рулем – сказка, дрифт в заезде – вредный

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
А еще он сказал, что даже если они создадут копию РБ, то ему не будет стыдно. Неважно у кого что мы скопируем, главная цель, чтобы наша машина была быстрейшей, остальное пох) как-то так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex8895
Вольфф: я не стыжусь критики со стороны тех же диванных "экспертов". Я буду продолжать лицемерить до тех пор, пока мне это будет приносить удовольствие.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий