Фредерик Вассер о первом номере «Феррари»: «Два сильных гонщика – это ресурс. Вспомните сезон-2016 – никто не ожидал победы Росберга над Хэмилтоном»

Фредерик Вассер не готов выделить первого и второго гонщиков в «Феррари».

Руководитель Скудерии заявил, что считает преимуществом наличие в команде достойных пилотов – и , а также напомнил о сражении с напарником по « » в 2016 году.

«Я 30 лет работал с гонщиками в юниорских категориях, и там нет первого и второго номера, все получают равную технику. Если такое происходит в молодежных сериях, то не могу представить, что мы в «Феррари» не можем предоставить гонщикам одинаковые возможности. В данном случае сделать иначе было бы даже труднее.

Затем в какой-то момент сезона придется принять решение. Если Карлос будет сражаться с , и нужно будет использовать слипстрим в Монце, при этом у них будет большое преимущество по очкам над остальными, определиться будет проще. У нас два гонщика, которые способны побеждать в гонках.

Представьте, что выиграет две ближайшие гонки, а Ферстаппен сойдет из-за поломки коробки передач и получит штраф на следующий этап. После Монако Перес окажется в 100 очках впереди Ферстаппена. Такие ситуации происходят постоянно – вспомните сезон с борьбой Росберга и Хэмилтона. Никто не ожидал, что [Росберг] выиграет титул, а он выиграл.

Пусть атакуют оба гонщика, а потом ход чемпионата покажет, какое решение надо принять. У нас два сильных пилота, которые могут зарабатывать очки, завоевывать подиумы и выигрывать гонки. Надо использовать это как ресурс», – сообщил французский специалист.

Вассер отдельно высказался о Сайнсе:

«Нельзя сказать, что Карлосу чего-то не хватает. [На Гран-при Саудовской Аравии] он потратил лишний комплект шин и не смог проехать еще один круг в третьем сегменте. Но скорость есть, и мы не можем говорить, что болид ему не подходит или Карлосу чего-то не хватает».

Эдди Джордан: «Размен Хэмилтона на Леклера понравился бы всем в «Ф-1». Скудерии нужен Льюис, «Мерседес» недостаточно хорош для него»

Фредерик Вассер: «Феррари» нужно не дурить себя и понять, где надо прибавить»