Перес – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии сайта «Ф-1», Леклер и Хэмилтон едва попали в топ-10

Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Саудовской Аравии.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшим признали победителя гонки и обладателя поул-позиции Серхио Перес, вторым стал его напарник Макс Ферстаппен, третьим – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Замкнули топ-10 Шарль Леклер («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Юки Цунода («Альфа Таури»). Крайне близки к попаданию в десятку были («Альпин»), (« ») и (« ») – они уступили Хэмилтону и Цуноде 0,2 балла

Лучшие пилоты Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»

1. Серхио Перес («Ред Булл») – 9,2 балла

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,8

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2

5-6. Эстебан Окон («Альпин») – 8

5-6. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8

7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,6

8. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4

9-10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2

9-10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,2

После двух гонок лидерство по среднему баллу от сайта «Ф-1» делят Ферстаппен и Алонсо. Цунода и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дебютировали в топ-10 в нынешнем сезоне.

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