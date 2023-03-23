Перес – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии сайта «Ф-1», Леклер и Хэмилтон едва попали в топ-10

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Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Саудовской Аравии.

После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.

Лучшим признали победителя гонки и обладателя поул-позиции Серхио Перес, вторым стал его напарник Макс Ферстаппен, третьим – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Замкнули топ-10 Шарль Леклер («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Юки Цунода («Альфа Таури»). Крайне близки к попаданию в десятку были Пьер Гасли («Альпин»), Чжоу ГуаньюйАльфа Ромео») и Алекс АлбонУильямс») – они уступили Хэмилтону и Цуноде 0,2 балла

Лучшие пилоты Гран-при Бахрейна по версии экспертов сайта «Ф-1»
 
1. Серхио Перес («Ред Булл») – 9,2 балла
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 8,8
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,2
5-6. Эстебан Окон («Альпин») – 8
5-6. Кевин Магнуссен («Хаас») – 8
7. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 7,6
8. Шарль Леклер («Феррари») – 7,4
9-10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 7,2
9-10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 7,2
 

После двух гонок лидерство по среднему баллу от сайта «Ф-1» делят Ферстаппен и Алонсо. Цунода и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дебютировали в топ-10 в нынешнем сезоне.

Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5

1 комментарий

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Великий Алонсо
А за что Максику 9 баллов дали? Ну на самовозке GP2 машины обогнал и встрял за Пересом, за 35 кругов не смог 5 секунд отыграть
+2
-2
0
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