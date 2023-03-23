Перес – лучший гонщик Гран-при Саудовской Аравии по версии сайта «Ф-1», Леклер и Хэмилтон едва попали в топ-10
Сайт «Формулы-1» определил сильнейших пилотов Гран-при Саудовской Аравии.
После каждого этапа пятеро экспертов официального сайта чемпионата оценивают выступления каждого гонщика по десятибалльной шкале. Средняя оценка становится итоговой в рейтинге.
Лучшим признали победителя гонки и обладателя поул-позиции Серхио Перес, вторым стал его напарник Макс Ферстаппен, третьим – пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Замкнули топ-10 Шарль Леклер («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес») и Юки Цунода («Альфа Таури»). Крайне близки к попаданию в десятку были Пьер Гасли («Альпин»), Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») и Алекс Албон («Уильямс») – они уступили Хэмилтону и Цуноде 0,2 балла
После двух гонок лидерство по среднему баллу от сайта «Ф-1» делят Ферстаппен и Алонсо. Цунода и пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дебютировали в топ-10 в нынешнем сезоне.
Что случилось на Гран-при Саудовской Аравии: Ферстаппен проиграл в борьбе, «Феррари» пролетели мимо топ-5
1 комментарий