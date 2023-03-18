Ланс Стролл: «Раздражен, что налажал в конце квалификации, но шансы на подиум есть»

подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот « » стал шестым, хотя мог оказаться выше – канадец допустил ошибку на решающем круге.

«У нас уже была хорошая машина в 2020-м, но люди забывают, что случилось пару лет назад – это было давно. Конечно, пилотировать такой болид очень весело.

Я немного раздражен. Было ощущение, что можно было извлечь больше. В конце я налажал в 22-м повороте. Первый сектор фиолетовый, а потом все пошло не так. Тем не менее, хорошая позиция, завтра можно будет побороться.

Возможен ли подиум? Да, конечно, было бы здорово. Считаю, шансы точно есть. Гоночный темп у нас хороший. Надо обогнать « » и « » и заработать большие очки», – высказался Ланс.

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