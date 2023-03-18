Ланс Стролл: «Раздражен, что налажал в конце квалификации, но шансы на подиум есть»

Теги Феррари Формула-1 Мерседес Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Саудовской Аравии Авто

Ланс Стролл подвел итоги квалификации к Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот «Астон Мартин» стал шестым, хотя мог оказаться выше – канадец допустил ошибку на решающем круге.

«У нас уже была хорошая машина в 2020-м, но люди забывают, что случилось пару лет назад – это было давно. Конечно, пилотировать такой болид очень весело.

Я немного раздражен. Было ощущение, что можно было извлечь больше. В конце я налажал в 22-м повороте. Первый сектор фиолетовый, а потом все пошло не так. Тем не менее, хорошая позиция, завтра можно будет побороться.

Возможен ли подиум? Да, конечно, было бы здорово. Считаю, шансы точно есть. Гоночный темп у нас хороший. Надо обогнать «Феррари» и «Мерседес» и заработать большие очки», – высказался Ланс.

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1 комментарий

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Антон Якимцев
Нормально, Лэнс.
Сантандер всё видел и уже понимает, что лёгкой прогулки не будет.
+2
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0
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